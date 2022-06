Québec entend revoir à la hausse la redevance sur l’eau

Après en avoir rejeté l’idée en février, le gouvernement Legault veut à présent augmenter le taux de la redevance sur l’eau, visant particulièrement les industries qui utilisent plus de 75 000 litres de ce liquide par jour.

Selon une information d’abord annoncée par La Presse puis confirmée par Radio-Canada, le ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, va déposer dans les prochains jours un projet de loi pour réviser cette redevance qui n’a pas changé depuis 2010.

Le gouvernement caquiste a toujours vu d’un mauvais œil l’augmentation de la redevance pour les entreprises qui prélèvent l'eau, arguant que la facture finirait par être refilée aux consommateurs.

Un prix dérisoire

En 2010, les redevances au Québec étaient les plus élevées au Canada, mais aujourd’hui, elles sont jugées dérisoires. Actuellement, les tarifs en vigueur sont de 0,0025 $ par mètre cube notamment pour les pâtes et papiers et l’industrie minière.

Les embouteilleurs d’eau et les fabricants de béton paient 0,0070 $ par mètre cube. Cela est bien en deçà des redevances exigées dans certains pays européens.

Le Parti libéral, qui a déjà interpellé le gouvernement sur la question, a indiqué que l'Italie exige l’équivalent de 2000 $ par million de litres, et le Danemark, 10 000 $ par million de litres.

La Coalition avenir Québec s'était pourtant engagée à revoir la redevance sur l'eau, a rappelé le Parti libéral.

L’an dernier, les industries et les entreprises ont payé moins de trois millions de dollars pour des prélèvements d’eau de 811 milliards de litres, selon le ministère de l’Environnement.

Dans son article lundi matin, La Presse cite l’exemple de 232 000 piscines olympiques – chacune contient environ 3,5 millions de litres d’eau .