Les fermiers albertains vieillissent et sont moins nombreux

L’agence fédérale dénombre 57 200 fermiers dans la province, soit 405 de moins qu’en 2016 et 19 000 de moins qu’en 2001.

En contrepartie, la proportion de fermières est à la hausse depuis les 20 dernières années.

Au début du millénaire, les femmes représentaient 28 % des fermiers en Alberta. Aujourd'hui, elles représentent le tiers des exploitants agricoles. Depuis 2016, leur nombre a augmenté de 705 personnes pour atteindre 18 525 fermières.

Historiquement, les femmes ont travaillé en agriculture de diverses façons, souligne une économiste agricole à l’Université de l’Alberta, Ellen Goddard. Selon elle, l'augmentation chiffrée indique peut-être que les femmes sont davantage reconnues dans ce métier.

La définition de ce qu'est un fermier change, croit-elle. Plus de familles reconnaissent la contribution de plus d'un adulte du ménage.

Cette tendance peut également mener à plus d’innovations, car les femmes sont souvent plus ouvertes à essayer de nouvelles choses que les hommes, estime Tom Johnston, professeur spécialisé en géographie agricole à l’Université de Lethbridge.

C’est vraiment une bonne chose, dit-il. Plus on a de diversité dans cette industrie, plus on a de chances que les innovations soient adoptées.

Une moyenne d’âge plus élevée

Le fermier albertain moyen continue de vieillir, selon les données, en coïncidence avec le vieillissement général de la population et de la génération des baby-boomers.

La moyenne d’âge des fermiers albertains, en 2021, était de 56,5 ans.

Depuis 2011, le nombre de fermiers âgés de plus de 55 ans continue de croître plus rapidement que celui des fermiers âgés de moins de 36 ans.

Le nombre de fermiers dans la fourchette d’âge des 35 ans à 54 ans a chuté de presque 24 000 personnes dans les 20 dernières années.

Plus de fermes, moins de terre cultivée

L’Alberta a plus de fermes en 2021 que cinq ans auparavant. Dans ce recensement, le nombre de fermes a augmenté de 867 pour atteindre 41 505.

Par contre, même si le nombre de fermes est en croissance, les données indiquent que la superficie totale des terres agricoles est passée de 20,3 millions d’hectares en 2016 à 19,9 millions d’hectares en 2021.

Cette statistique est toutefois nuancée par un changement de définition du côté de Statistique Canada.

Avant, selon l’agence fédérale, une ferme ou une exploitation agricole produisait au moins un produit agricole destiné à la vente. Statistique Canada désigne maintenant [ces deux termes comme] une unité qui génère des produits agricoles et déclare des revenus ou des dépenses aux fins de l'impôt à l'Agence du revenu du Canada.

Une amélioration de l’efficacité des fermiers est peut-être une autre explication à ce phénomène, estime Ellen Goddard, car elle suggère qu’ils pourraient produire les mêmes récoltes avec moins de terre.

Avec les informations de Nicholas Frew