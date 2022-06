Enquête Portapique: mauvaise communication entre la police de Truro et la GRC

Au cours de la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse, la GRC a eu peu de contacts avec le service de police municipal le plus proche à Truro.

Ce manque de collaboration a suscité beaucoup de questions de la part des résidents et des personnes qui ont perdu des êtres chers.

Plusieurs se demandent pourquoi la police de Truro n'a pas été appelée en renfort plus tôt pour mettre en place des barrages routiers.

Lundi, l'enquête lors des audiences publiques doit examiner le rôle du service de police de Truro et les communications entre les deux corps policiers.

Le chef de la police de Truro, Dave MacNeil, doit témoigner sur les événements.

La seule implication directe de la police municipale lors de la tragédie a été d’envoyé des agents de surveiller l'entrée de l'hôpital à la suite d’une requête du service des urgences.

Durant la chasse à l'homme, l'hôpital est resté fermé jusqu'au matin et des policiers de Truro ont gardé l'entrée.

Quelques minutes après l’appel de l'hôpital à minuit, un caporal de Truro a appelé la GRC pour la première fois. Environ une heure plus tard, un répartiteur de la GRC a rappelé pour informer qu'ils répondaient à une situation de tireur actif et que le suspect était lié à une ancienne voiture de police.

Une photographie de la réplique de la voiture de police du tireur à son entrepôt de Portapique, prise en décembre 2019. La police de Halifax a reçu cette photo de membres de la famille du conjoint du tireur tôt le 19 avril. Photo : Gracieuseté : Commission des pertes massives

Entre 1 h et 9 h, la GRC a appelé la police de Truro à cinq reprises, pour transmettre les informations recueillies et elle a envoyé trois bulletins d’avertissement aux services de police de la province.

Un de ces avis envoyés peu après 8 h décrit la réplique de la voiture de police et explique que Gabriel Wortman peut être arrêté pour homicide et qu'il est armé et dangereux .

Confusion dans les communications

Le chef de la police de Truro, Dave MacNeil a envoyé un courriel aux deux agents les plus hauts gradés de la GRC à 8 h 50 pour leur offrir de l'aide.

Le Surintendant Chris Leather a répondu à 10 heures du matin en disant qu'ils pensaient que le suspect avait été trouvé à Wentworth.

Mais à 10 h , le tireur était en fait à Debert, en Nouvelle-Écosse, encore plus près de Truro, où il a tué Heather O'Brien et Kristen Beaton, deux collègues infirmières qui se trouvaient dans des véhicules séparés sur la route Plains.

Le tireur s'est ensuite rendu à Truro et a continué vers le sud en direction d'Halifax. C’est là qu'il a blessé un agent de la GRC et qu’il a tué trois autres personnes : l’agente Heidi Stevenson, Joey Webber et Gina Goulet.

Les 22 personnes tuées dans le massacre survenu les 18 et 19 avril 2020 à Portapique, Wentworth, Debert et Shubenacadie, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Le courriel de Chris Leather est arrivé au moment où la police de Truro parlait d'appeler plus d’agents en renfort. Une vingtaine de minutes plus tôt, un répartiteur de la GRC avait indiqué que le suspect était peut-être en route vers la ville. Le courriel a donc changé la perspective de l’équipe.

Nous avons en quelque sorte pris une profonde inspiration et nous avons pensé que c'était une affaire conclue , a- dit Dave MacNeil dans son entrevue à la Commission des pertes massives en août 2021. Les décisions que j'ai prises étaient basées sur ce courriel.

Pour la police de Truro, c’était difficile de savoir où le tireur avait été vu et elle n'avait pas reçu de tâches claires de la GRC. Les informations que nous obtenions étaient fragmentaires et ça ne faisait aucun sens pour nous , a dit Dave MacNeil aux enquêteurs.

Le service de police a quand même demandé aux agents qui travaillaient ce matin-là de faire le tour de la ville et de dire aux personnes qui se promenaient de retourner à l'intérieur. La plupart des entreprises étaient fermées à cause des restrictions liées à la COVID-19, mais les répartiteurs ont essayé d'appeler les grands magasins ouverts pour les informer d'une situation dans le comté.

Requête de barrages routiers de la GRC

À 10 h 37, un répartiteur de la GRC a appelé un répartiteur de Truro pour demander que la police municipale verrouille la ville.

À ce moment-là, le tireur avait déjà traversé le centre-ville de Truro, mais aucun des deux services de police ne le savait.

Lorsque l’agent de Truro, a demandé des clarifications sur le verrouillage, le répartiteur de la GRC a suggéré de faire des barrages routiers sur la route principale.

Dave MacNeil croit qu'il aurait été utile d'avoir des détails plus précis sur l'endroit où installer un barrage routier.

Le chef de police de Truro ne savait même pas que le tireur avait traversé le centre-ville de Truro jusqu'à ce que la GRC publie des photos de surveillance de la réplique de voitures de police capturées par des caméras de surveillance de commerces.

Ces images ont été rendues publiques lors d'une conférence de presse près d'une semaine après la fusillade.

Dave MacNeil s'est senti "pris au dépourvu" et aurait apprécié un avertissement de la GRC .