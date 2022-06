Femmes assassinées à Wilno en 2015 : l’enquête publique s’amorce lundi

Selon le bureau du coroner en chef de l'Ontario, il s'agit de la quatrième enquête portant sur la violence entre partenaires intimes dans la province. Mais contrairement aux autres, cette enquête portera sur la violence conjugale en milieu rural et sur les défis particuliers auxquels sont confrontées les victimes vivant en dehors des villes.

Les recommandations visant à prévenir des décès similaires à l'avenir ne sont pas garanties, mais elles demeurent probables.

Le 22 septembre 2015, Carol Culleton, 66 ans, Anastasia Kuzyk, 36 ans, et Nathalie Warmerdam, 48 ans, ont été assassinées par Basil Borutski à trois endroits différents, dans la région tentaculaire du comté de Renfrew, à l'ouest d'Ottawa.

Le meurtrier de Wilno, Basil Borutski (archives) Photo : Radio-Canada

M. Borutski, qui avait déjà des antécédents criminels, connaissait les trois femmes en question. Il avait déjà étranglé Mme Kuzyk en plus de menacer Mme Warmerdam. Les deux femmes étaient ses anciennes partenaires.

Basil Borutski a été condamné, en 2017, à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 70 ans. Il est aujourd’hui âgé de 64 ans, de sorte qu’il devrait finir ses jours derrière les barreaux.

L’accent sera mis sur la violence familiale en milieu rural

Les trois parties en cause sont End Violence Against Women Renfrew County, une coalition d'organisations et d'intervenants axés sur la violence entre partenaires intimes, Valerie Warmerdam, la fille de Nathalie Warmerdam, ainsi que le gouvernement de l'Ontario.

L’enquête sera présidée par Leslie Reaume. Les avocats seront Prabhu Rajan et Christine McGoey.

L’enquête publique devrait durer 15 jours et entendre une trentaine de témoins dans un hôtel de Pembroke.

Les témoins seront des parents et des amis, des résidents du comté de Renfrew, des représentants des forces de l'ordre, des fournisseurs de services et autres.

Huit questions de politique publique seront examinées :

Les facteurs de risque de violence entre partenaires intimes et de féminicide dans les communautés rurales; Les difficultés rencontrées par les victimes pour signaler la violence et accéder aux services de protection et de soutien; Le rôle des armes à feu dans les féminicides en milieu rural et l'accès de l'auteur aux armes à feu dans ce cas; Les antécédents de violence de M. Borutski , ses interactions antérieures avec le système judiciaire, les facteurs de risque, les signes d'un risque d’escalade et les occasions d'intervention manquées; Les politiques et les pratiques de la police et du système judiciaire relatives à la violence entre partenaires intimes, en général, ainsi qu’aux victimes et à l'auteur de cette affaire en particulier; Les obstacles à la planification de la sécurité, y compris la connectivité pour la surveillance électronique, les notifications aux victimes lorsque l'auteur du crime est en liberté, les protocoles pour les premiers intervenants, l'exécution des ordonnances de protection et les efforts d'autoprotection des victimes; La sensibilisation et les attitudes de la communauté à l'égard de la violence entre partenaires intimes et de féminicide. Les ressources et les outils dont les communautés ont besoin pour donner la priorité à la sécurité des victimes et pour répondre efficacement à l'escalade des délinquants; Les solutions aux réponses traditionnelles de la justice pénale à la violence entre partenaires intimes, y compris la justice réparatrice et les modèles de santé publique, de même que les services d'accompagnement pour les victimes en crise.