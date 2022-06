Les Cataractes se sauvent avec une 2e victoire contre les Islanders

Les partisans des Cataractes avaient prédit une offensive beaucoup plus agressive de la part des Islanders, et ils avaient vu juste.

Dès la première période, les Islanders ont pris possession du territoire des Cataractes. Les incursions offensives de l’équipe de Shawinigan étaient rares, mais l’équipe a réussi à répliquer à cinq minutes de la fin de la période. Le capitaine, Mavrik Bourque, a compté le premier but du match, aidé par Xavier Bourgault et Martin Has. À la fin de la première période, les Islanders avaient 16 tirs contre 5 de la part des Cataractes.

La deuxième période a été celle des Islanders de Charlottetown. Lukas Cormier a compté le but égalisateur, assisté par Xavier Simoneau. Il s’agissait du 23e tir de l’équipe contre les 9 tirs des Cataractes depuis le début de la partie. À peine deux minutes plus tard, en avantage numérique, Lukas Cormier a tiré son deuxième but, avec Xavier Simoneau et Brett Budgell, signant l’avance des Islanders.

« L’important, c'est qu'on ait réussi à matcher leur intensité. On a réussi à être opportuniste à la fin. » — Une citation de Mavrik Bourque, attaquant des Cataractes de Shawinigan

Les hommes de Daniel Renaud ont finalement retrouvé un peu de mordant en troisième période. Pour la première fois depuis le début du match, le premier trio composé des attaquants Mavrik Bourque, Pierrick Dubé et Xavier Bourgault a fait reculer l’adversaire.

À la mi-période, le capitaine des Cataractes a compté son deuxième but, avec l’aide de Charles Beaudoin et d’Isaac Ménard, portant la marque à 2 contre 2. Puis, Dawson Stairs a donné l’avance aux Islanders avec son deuxième but compté dans les séries, aidé par Noah Laaouan et Patrick Guay.

Il ne restait que 77 secondes aux Cataractes pour répliquer. Si l’assistance croyait que la partie était jouée, une punition accordée à Xavier Simoneau pour avoir fermé la main sur la rondelle a finalement ébranlé les partisans des Islanders.

« Ce n’était pas notre meilleure game, mais l'adversité qu'on a connue cette année nous a aidés ce soir. On a combattu en équipe. » — Une citation de Xavier Bourgault, attaquant des Cataractes de Shawinigan

Avec seulement six secondes à jouer au match, Pierrick Dubé a joué les héros en créant l’égalité depuis son endroit de prédilection. Posté au cercle gauche, il a accepté la passe du Shawiniganais Zachary Massicotte. Son tir frappé sur réception a battu le gardien des Islanders, obligeant la tenue d’une prolongation.

C’est depuis ce même cercle que Dubé avait aussi secoué les cordages à Charlottetown, samedi, et à Québec, mercredi.

Une prolongation de trois minutes

Il n'aura fallu que trois minutes pour que les hommes de Daniel Renaud tranchent le débat, en prolongation. Xavier Bourgault a mis fin au jeu de tic-tac-toe entre les Cataractes et les Islanders, signant une victoire pour Shawinigan de 4 contre 3.

Pour l’entraîneur-chef des Cataractes, Daniel Renaud, la victoire de dimanche soir est méritée.

Oui, on a eu plusieurs punitions. Pour moi, la game on l’a gagné en restant dans le match. La quantité de lancers qu'on a bloqués, pour moi c'est le point tournant de cette deuxième rencontre. Charlottetown est sorti fort, on les sentait affamés , a-t-il expliqué en conférence de presse dimanche soir.

Une victoire à la mémoire de Jimmy Thompson

L’organisation des Cataractes de Shawinigan était en deuil pour ce deuxième match de la finale des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Jimmy Thompson, qui a été préparateur physique pour l’équipe lorsqu’elle a remporté la Coupe Memorial, en 2012, est décédé samedi.

Les Cataractes et les Islanders voyageront dans le même avion lundi. Leur arrivée est prévue en milieu d’après-midi à Trois-Rivières.