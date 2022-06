Un « conducteur impatient », selon la GRC, heurte 4 personnes lors d’une marche autochtone

Deux hommes qui disent avoir été heurtés par une camionnette lors de leur participation à une marche en l'honneur des survivants des pensionnats pour Autochtones samedi vers 12 h 30 à Mission, en Colombie-Britannique, veulent voir le conducteur retrouvé et inculpé.

Troy Ingraldi et Ashton Edwards aidaient à diriger la circulation samedi dans le cadre d'une marche pour les survivants de l’ancien pensionnat pour Autochtones St Mary's lorsqu'un conducteur à l'arrière de la marche est devenu belliqueux.

Troy Ingraldi, qui était en fin de marche, raconte que le conducteur a dit au groupe qu'ils ne devraient pas être sur la route. Il avance également que le conducteur aurait fait tourner sa camionnette avant de le heurter avec son véhicule et de le traîner, lui causant selon lui des dommages aux tissus mous, une lèvre coupée et une petite commotion cérébrale.

Ashton Edwards allègue quant à lui que le camion a ensuite percuté un autre groupe de personnes, y compris lui-même, puis est parti.

Les participants marchaient près du site de l'ancien pensionnat St Mary's sur la route Lougheed lors de l’incident. Des dizaines de personnes, dont des aînés, des femmes et des enfants autochtones, étaient présentes.

Christopher Robertson, qui était lui à l'avant de la marche et qui chantait, explique qu'un conducteur à l'arrière de la marche a commencé à crier après les participants alors qu'ils se trouvaient à environ 100 mètres de la porte de St Mary's.

Je ne suis pas tout à fait sûr de tous les mots qui ont été échangés, mais cela a certainement bouleversé certaines personnes , dit-il. Christopher Robertson raconte avoir commencé à courir dans cette direction et avoir dit aux autres de le laisser partir.

Peu de temps après, Christopher Robertson a pointé du doigt le chauffeur, qui était dans une camionnette bleue, et lui a demandé de s'arrêter. Mais au lieu de cela, dit-il, le conducteur a accéléré et a foncé droit sur les marcheurs.

« J'ai en quelque sorte esquivé, sauté. Il a quand même fini par attraper mon genou droit avec le côté passager. Mon autre frère est en quelque sorte monté par-dessus le capot, et est retombé sur ses pieds… Nous étions cinq au total à avoir été touchés. » — Une citation de Christopher Robertson, participant de la marche

Christopher Robertson dit que la victime qui est passée par-dessus le capot, un contrôleur de la circulation portant un gilet haute visibilité, a subi une commotion cérébrale et a eu de multiples ecchymoses après avoir été touché. La plupart des autres, dit-il, ont eu de la chance et ont été poussés par la camionnette.

Le conducteur d'une camionnette bleue est recherché par la GRC. Photo : Fournie par Robert Jago

Un conducteur impatient , selon la GRC

Dans un communiqué, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit que la camionnette est entrée en contact avec environ quatre personnes, dont deux se sont rendus à l’hôpital. Aucun enfant n'a été touché.

La GRC n'a pas arrêté de suspect pour le moment. Ses agents rassemblent autant de preuves que possible pour déterminer les accusations appropriées à recommander. La GRC détient néanmoins le numéro de plaque d'immatriculation du suspect et tente de le retrouver, selon le communiqué.

Le communiqué décrit l'homme au volant comme un conducteur impatient qui a essayé de contourner un groupe et affirme qu'il n'y a pas d'indication que l'incident était ciblé ou que les actions du conducteur avaient quelque chose à voir avec les gens qui défilaient ou leur cause.

Essayer de gagner quelques minutes en mettant en danger la vie des autres est tout simplement inacceptable , a déclaré le gendarme Harrison Mohr dans le communiqué.

Des enfants étaient présents lors de la marche. Photo : Fournie par Robert Jago

Des insultes racistes, selon un organisateur

Mais pour Christopher Robertson, qui a subi des blessures mineures, et Garrett Dan, témoin du délit de fuite et l'un des organisateurs de la marche, l'incident souligne un problème plus vaste.

Pour Garrett Dan, les affirmations de la GRC n’ont pas de sens. L'organisateur affirme qu'il y a plus à dire concernant l'incident de samedi que leur déclaration initiale.

« [Le chauffeur] criait des trucs. Il était raciste, utilisait des insultes racistes. Nous avons tout un tas de témoins de ce qui est arrivé à mes frères. » — Une citation de Garrett Dan, un des organisateurs de la marche

La marche était organisée par le groupe Crazy Indians Brotherhood, un programme de mentorat et de réadaptation impliquant des hommes autochtones, avec plusieurs groupes à travers la Colombie-Britannique. Il s'agissait de leur deuxième marche annuelle en l'honneur des survivants de l'ancien pensionnat de Mission.

Garrett Dan juge que la GRC ne prend pas l'incident suffisamment au sérieux. Je déteste vraiment, vraiment dire quelque chose comme ça, mais c'est comme […] et si la peau [des victimes] était d'une couleur différente? Et si elles étaient blanches et que cela arrivait?

Christopher Robertson ne peut pas dire avec certitude quelles étaient les intentions du conducteur, mais il assure que ce n’était pas la seule personne impatiente sur la route ce jour-là. Certaines personnes montrent du respect, d’autres non.

La GRC n’a pas répondu dimanche à nos demandes de commentaires supplémentaires.

Avec des informations de la Presse canadienne et Akshay Kulkarni