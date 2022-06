Tempête : plusieurs sentiers de la CCN toujours fermés… et risqués

Selon la CCN , presque tous les sentiers de la ceinture de verdure ont été touchés par les forts vents et une vingtaine d’entre eux, notamment dans le parc de la Gatineau, sont impraticables.

On peut s’attendre à beaucoup d’arbres tombés, des embâcles carrément. [...] Pour ce qui est de la ceinture de verdure, les dommages ont été, je dirais, à peu près généralisés. Presque tous les secteurs ont eu des impacts, allant de légers à très grands , a indiqué Patrick Laliberté, directeur des terrains urbains de l’Ontario et de la ceinture de verdure pour la CCN .

Certains randonneurs s’y aventurent malgré tout, ce que la CCN qualifie de dangereux puisqu’il y a toujours des risques que des arbres tombent. L’accès pour les services d’urgence est également difficile dans certains secteurs, justement en raison des arbres et débris au sol.

On peut s’aventurer dans un sentier, avoir quelques centaines de mètres qui vont relativement bien et ensuite, arriver dans un secteur qui a subi de plus gros impacts. Le message général, c’est qu’on demande aux gens d’être patients, de nous laisser faire notre travail et d’attendre que les zones soient rouvertes avant de s’y aventurer , prévient M. Laliberté.

Certains habitués comme Maia Lemelin Gutierez ont tenté d’emprunter certains sentiers touchés par la violente tempête. Elle ne recommande l'expérience à personne .

J’ai essayé de m’aventurer malgré les différents avertissements qu’on a eus de la CCN . Mais il y avait plusieurs arbres qui étaient tombés, c’était quand même dangereux. Il faudrait écouter les conseils la prochaine fois , a-t-elle confié à Radio-Canada.

Les endroits où les impacts ont été légers, comme les sentiers dans la baie Shirleys, les sentiers aux abords du stationnement P-27 ou les pistes dans les secteurs urbains ont pour la plupart été nettoyés et sont accessibles, note la CCN .

Pour les autres secteurs, il y a des niveaux variables d’impacts, mais ils sont pour le moment fermés , confirme Patrick Laliberté de la CCN .

Avec les informations de Nafi Alibert