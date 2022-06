Alberta : 60 pompiers et 6 hélicoptères tentent d’éteindre un feu de forêt incontrôlable

La raison est la foudre, explique Victoria Ostendorf, agente d'information sur les feux de forêt pour la zone forestière High Level d'Alberta Wildfire.

Samedi, Alberta Wildfire a classé l'incendie comme hors de contrôle alors qu’il avait atteint 1800 hectares. Une équipe de 46 pompiers et cinq hélicoptères avaient été dépêchés sur place.

Le feu de forêt, qui brûle à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Zama City, ne représente aucune menace pour la communauté. Photo : Fournie par Alberta Wildfire

Dimanche, à 11 h 30, le feu de forêt a atteint 3000 hectares et il est combattu par 60 pompiers et six hélicoptères selon une mise à jour d’Alberta Wildfire. Les pompiers, avec l'aide de l'appui aérien, ont pu commencer à établir des lignes de contrôle sur les côtés sud et est de l'incendie.

Aucune alerte d'urgence n'est en vigueur dimanche après-midi, selon l'Alberta Emergency Alert Index. Il y a cinq autres incendies de forêt qui brûlent dans la zone forestière de High Level d'Alberta Wildfire. Deux sont contenus, les trois autres sont sous contrôle.

Dimanche après-midi, 16 feux étaient actifs en Alberta, dont deux hors de contrôle. L'un près de Zama City, l'autre dans la zone forestière de Slave Lake détecté samedi après-midi.

La zone forestière de High Level fait actuellement l'objet d'un avis d'incendie en raison des températures chaudes et du peu de pluie prévu.

En vertu de cet avis, les permis de feu existants sont toujours valides, mais peuvent être suspendus ou annulés si les conditions météorologiques persistent. De nouveaux permis sont examinés et approuvés au cas par cas, indique Alberta Wildfire.

Tout brûlage, à l'exception des feux de camp, sans permis valide est interdit en vertu de cet avis.