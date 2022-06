Fin des veilles d’inondations pour l’est de Okanagan, ordre d’évacuation près de Terrace

Le risque d'inondations a diminué dans le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique, mais augmente dans le nord de la province en raison des conditions météorologiques changeantes. Dimanche après-midi, le district régional de Kitimat-Stikine a émis un ordre d'évacuation pour Old Remo, New Remo, et Usk, près de Terrace.