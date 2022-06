Un ancien terrain de tennis transformé en espace vert dans une école de Saskatoon

Des bénévoles et des élèves de l'École Walter Murray Collegiate à Saskatoon se sont réunis, dimanche, pour transformer un ancien terrain de tennis en espace vert qui aura de multiples usages : servir aux apprentissages et aider à nourrir la communauté environnante.

Le temps était idéal pour la trentaine de bénévoles qui, outils de jardinage en main, ont travaillé la terre dans le cadre de l'événement Depave Paradise.

Cette initiative s’est amorcée il y a environ un an, quand l’enseignante Kristine Levesque a reçu un courriel de Green Communities Canada.

L’organisme était à la recherche d’un grand espace de béton inutilisé, et le terrain de tennis de l'école est immédiatement venu à l’esprit de l’enseignante.

Elle a vu plusieurs bénéfices à ce réaménagement, autant pour les étudiants que pour la communauté.

Je trouve que c’est une bonne façon de connecter les élèves à l’environnement, mais aussi, on fait pousser beaucoup de nourriture pour nos élèves et la communauté , explique Kristine Levesque.

Des bénévoles se sont réunis, dimanche, pour ce projet de réaménagement. Photo : Radio-Canada / Jérémie Turbide

On a assez de gens qui ont des difficultés, ici. Avec ce projet, on peut faire pousser plus de légumes et renseigner les gens sur la provenance de cette nourriture. C’est une bonne façon de connecter l’école à la communauté et de venir en aide aux gens.

Kristine Levesque a donc contacté la Société environnementale de la Saskatchewan et après quelques rencontres, les deux partenaires ont choisi d'aller de l'avant, une première pour Depave Paradise en Saskatchewan.

Plusieurs élèves ont aussi choisi de s’impliquer dans ce projet et certains ont participé au processus de conception de l’espace vert.

Un geste naturel pour la planète, selon ces jeunes bénévoles.

On sait que c’est important de faire tout ce que nous pouvons pour que la planète s’améliore, parce que nous y vivons , explique ainsi Valentina, une élève de l’école.

Les élèves auront également droit à une nouvelle expérience d'enseignement, puisque le nouvel espace vert servira de centre d'apprentissage.

Cette perspective réjouit les élèves, mais aussi les enseignants, selon Kristine Levesque.

Avec les informations de Jérémie Turbide