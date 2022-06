DANSEncore : les organisateurs savourent le bonheur d’un événement réussi

La directrice générale et artistique de DANSEncore n'y va pas par quatre chemins. Je vous dirai que le premier point du bilan du festival, c'est le bonheur , lâche-t-elle d'entrée de jeu.

Arrivée à la direction du festival en pleine pandémie, Maria Juliana Vélez s'est lancée le défi de réussir sa toute première mission en présence. Je m'attends à remarquer beaucoup de spectateurs , disait-elle, lors du lancement officiel de l'événement. C'est un bonheur d'avoir pu organiser cette édition . Un bonheur qu'elle doit au public qui s'est déplacé nombreux pour assister à toutes les représentations proposées au festival.

« C'est le bonheur pour nous d'avoir pu vivre une édition intégrale comme prévu dans toutes nos salles de spectacles extérieures, d'accueillir le public et les artistes internationaux. C'est aussi le bonheur des retrouvailles entre le public et les artistes. » — Une citation de Maria Juliana Vélez, directrice générale et artistique du festival international DANSEncore.

Pour cette année, Madame Vélez avait placé la barre très haut, et a pu l'atteindre. Parvenir à cette réalisation majeure n'est pas dû au hasard, assure-t-elle. Au demeurant, elle dit n'avoir eu aucun doute quant au succès de l'événement repris dans sa formule traditionnelle.

Le jour du festival, on était prêt. On savait qu'on allait recevoir ce public auquel on a eu droit cette année, avec des salles pleines et des classes pleines , raconte-t-elle fièrement.

« On savait auparavant qu'on s'alignait vers cela. » — Une citation de Maria Juliana Vélez, directrice générale et artistique du festival international DANSEncore

Elle admet toutefois la peur liée à la perte de confiance du public. Ce qui selon elle arrive à tout organisateur, tenant compte notamment des affres de la pandémie ces deux dernières années, avec les annulations et modifications subies par DANSEncore. Mais elle dit s'être rendu compte de l'intérêt et de l'engouement du public au fur et à mesure que les inscriptions avançaient.

La 28e édition du festival DANSEncore, c'est le bonheur des retrouvailles entre le public et les artistes, affirme la directrice générale et artistique de l'évènement, Maria Juliana Vélez. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Capacité d'adaptation

Le festival a affronté certains défis liés à la logistique et à la pandémie, confie Madame Velez. C'est sûr que quand on planifie un événement, quand on travaille avec les normes en vigueur, ça demande des ajustements. Sauf que cette année, on a eu des couches additionnelles . L'équipe est parvenue à mettre les ajustements en place, explique-t-elle.

La responsable dit avoir compté sur la créativité de son équipe et la capacité d'adaptation de celle-ci. La pandémie leur a permis de renforcer cette capacité, insiste-t-elle.

Un moment de partage

Le Festival DANSEncore a été un moment de partage entre des artistes québécois et ceux venus de l'étranger. Mais aussi de retrouvailles avec le public. Revoir ces artistes après deux ans de pandémie et permettre au public d'y avoir accès constitue pour Madame Velez la plus grande fierté. C'est surtout de pouvoir disposer de la danse comme espace de partage , affirme-t-elle.

Huit pays incluant le Canada ont participé à cette 28e édition du festival, tels l'Argentine, l'Espagne, la France, les Etats-Unis, Cuba, les Pays-Bas et l'Italie. Il s'agissait, selon Mme Vélez, d'une belle édition sur le plan de la diversité des origines, mais aussi en matière de diversité culturelle et d'offre, faisant un clin d'œil au spectacle de danse urbaine qui était à l'honneur cette année.

Ainsi, la pandémie n'aura pas eu raison du festival. L'événement aura marqué les esprits cette année, tant par sa diversification que par l'engouement des artistes et la fébrilité des spectateurs. Il s'agissait d'une 28e édition particulièrement riche en émotions, en témoignent les organisateurs. Un pur bonheur!