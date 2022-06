Le défilé de la fierté : un rassemblement qui fait du bien

Des milliers de personnes ont convergé vers le centre-ville de la capitale manitobaine pour l’occasion. Pour Chloe Minkley comme pour d’autres Manitobains, il s’agissait de leur premier défilé de la fierté en personne.

Chloe Minkley explique avoir annoncé être pansexuelle en 2019 et un peu plus tard, s'être identifiée comme étant queer.

C'était un premier défilé pour Chloe Minkley (à droite), qui y a participé avec sa soeur et son père. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Ça veut dire beaucoup de pouvoir amener ma sœur au défilé et de ne plus avoir peur de montrer qui je suis.

Au fil des ans, Chloe Minkley a connu la honte et la solitude en raison de son expression de genre et de sa sexualité, mais ce défilé lui permet de célébrer la personne qu'elle est, comme elle est.

J’ai des personnes qui m’appuient maintenant et j’aime que les seules personnes à qui je permets de faire partie de ma vie sont celles qui vont m’appuyer et m’aimer complètement , explique Chloe Minkley.

Chantel Pavao est venue au défilé avec ses parents, Sally et John, qui portaient des chandails exprimant leur fierté pour leur fille.

Sally et John Pavao qui ont participé au défilé avec leur fille Chantel sont fiers de lui apporter leur soutien. Photo : Radio-Canada / Erin Brohman

Chantel, qui est sortie du placard il y a six ans, est heureuse de pouvoir participer au défilé avec ses parents, qui font partie de son système de soutien.

Quand j’étais jeune, je n’aurais jamais cru que j’allais faire mon coming out, être acceptée par mes parents et même être ici. Être ici aujourd’hui, avec eux, qui portent ces chandails, qui m’appuient pour qui je suis, il n’y a simplement pas de mots , dit-elle.

Sa mère Sally dit qu’elle aurait souhaité que Chantel révèle son homosexualité plus tôt, parce qu’elle aurait pu vivre d’une façon plus authentique.

Elle peut aimer qui elle veut, nous ne l’aimerons pas moins, dit-elle, les larmes aux yeux. Je suis une fière maman.

Pour la drag queen métisse Contessa Lestrange, la journée ne pourrait être plus splendide.

C'est tellement difficile de sentir cette énergie [dans des rencontres à distance des plateformes comme zoom], alors en ce moment je ne pense pas qu'on puisse faire mieux , dit-elle.

Depuis mon adolescence, quand je viens au défilé de la fierté et que je nous y vois tous ensemble, ça me rappelle que je ne suis pas seule et que les personnes queers ne vivent pas sur une île , ajoute la drag queen.

Feather Talia affirme qu’il y a encore à faire pour promouvoir et appuyer les droits des personnes LGBTQ+ , mais, dit-elle, les personnes queers font aussi un bon travail pour s’appuyer les unes les autres .

Feather Talia au défilé de la fierté. Photo : Radio-Canada / Joanne Roberts

Je pense que ce que nous faisons et ce que nous tentons de promouvoir sont l’amour de soi et l’acceptation de soi. Et je pense que nous faisons un bon travail en tant que communauté.

L’ancien maire de Winnipeg, Glen Murray, a été un des premiers élus municipaux ouvertement gais en Amérique du Nord. Il n’a pu cacher son émotion, dimanche, en pensant au chemin parcouru par la communauté LGBTQ+ .

Je me souviens quand tout ça a commencé, en 1986 et en 1987, nous avions 80 personnes portant des sacs de papier sur la tête avec des trous pour les yeux, parce que nos droits n'étaient pas protégés. Vous montrer ici vous faisait perdre votre emploi , dit-il.

Je ne pense pas avoir jamais cru que nous pourrions, de mon vivant, faire l’expérience de cette libération de nos âmes et de nos cœurs, et de cette sorte d’égalité humaine.

Le défilé de la fierté est une fête, mais aussi un appel pour l'inclusion de tous les membres de la communauté LGBTQ+ . On pouvait voir dans le défilé des affiches demandant des mesures de réduction des torts ou encore des soins de santé soucieux du respect et de l’inclusion des genres.

Le président de Pride Winnipeg, Barry Karlenzig, affirme qu’il reste encore beaucoup à faire.

En ce moment, il y a encore des gens dans notre communauté qui n’ont pas des droits égaux, qui sont persécutés dans leur emploi, qui sont encore persécutés là où ils sont et ce n’est pas correct , dit-il.

Glen Murray, qui se souvient de la situation il y a plus de 30 ans, a bon espoir de voir la communauté LGBTQ+ gagner sa liberté.

J’ai de l’espoir quand je vois qu’on s'attaque à certains des pires torts et au racisme systémique , dit-il.

Après le défilé, les participants ont pu profiter de plusieurs activités à La Fourche où des tentes ont été dressées pour la fin de semaine. Comme le rappelle Barry Kerlenzig, on a une scène pour les artistes winnipégois, un espace pour les enfants, des programmes proposés par la province, des tonnes de choses se passent en ce moment .

Avec les informations de Rachel Bergen et Anne-Louise Michel