Attention aux ours dans les environs de Canmore, disent des experts de la faune

Des experts de la faune mettent en garde la population contre la présence plus fréquente d’ours dans le bas creux de la vallée de la Bow, dans les environs de Canmore, cette année, en raison de la neige abondante.

La situation n’est pas préoccupante, mais les autorités recommandent tout de même aux villégiateurs de faire preuve de prudence.

C’est plus une question de respect que de peur , explique Dan Rafla, un spécialiste de la coexistence entre l’être humain et les ours dans le parc national Banff.

S’ils sont dans le creux de la vallée en train de se nourrir près d’un terrain de camping et que vous laissez de la nourriture à proximité, ça leur donne une occasion [d’interagir]. Nous n’avons constaté aucun problème de comportement, mais s’il y a de la nourriture, c’est là que ça devient inquiétant.

À leur réveil, à la fin de l’hiver, les ours se concentrent sur leur alimentation, explique Dan Rafla. Ils veulent de la verdure, des racines, des pissenlits et, en ce moment, ces plantes poussent au bord des routes et des villes, ajoute-t-il.

Les wapitis sont également des sources de nourriture. Leurs petits sont essentiellement immobiles durant leurs deux premières semaines de vie, ce qui en fait des proies faciles, à ce temps-ci de l’année.

Les mères qui veulent protéger leurs petits peuvent également s’avérer dangereuses pour les êtres humains, note Nick de Ruyter, le directeur du programme Wildsmart à l’Institut de la biosphère de la Vallée de la Bow.

À mesure que la saison avancera et que la neige fondra, la faune se dispersera.

Savoir se protéger

En ce moment, les ours veulent simplement manger et il est important de les laisser le faire, prévient Dan Rafla.

S’ils sont dérangés, il peuvent faire semblant de charger ou grogner pour indiquer qu’une personne est trop proche , note-t-il.

Il recommande en outre de se munir d’une canette de répulsif à ours, de s’assurer qu’elle n’est pas expirée [et] de l’avoir accessible sur soi, plutôt que dans un sac à dos .

Il ajoute qu’il est préférable de se déplacer en groupe dans les sentiers, de tenir les chiens en laisse et de rebrousser chemin si un ours semble être passé dans le coin il y a peu de temps.

En cas de rencontre avec l’un de ces animaux, il faut rester calme, dit Dan Rafla. Si l’ours n’a pas remarqué la présence d’une personne, il vaut mieux rebrousser chemin. S’il l’a remarquée, il faut lui parler calmement et s’éloigner, puis signaler sa présence aux autorités.

Avec les informations de Dave Gilson