Des inspections gouvernementales sur les cours d’eau autour de Gazon Savard

Après s'être plaint des odeurs et du bruit liés aux activités de l'entreprise Gazon Savard à Laterrière , un groupe de résidents s'inquiète désormais d'une possible contamination des cours d'eau environnants. Les ministères provincial et fédéral de l'Environnement procèdent actuellement à des analyses dans ce dossier.

Depuis des mois, des citoyens de Laterrière se plaignent de la puanteur qui se dégage des installations de compostage de Gazon Savard sans savoir exactement d'où proviennent ces odeurs. Ils suspectaient que le lixiviat soit en cause. Le terme lixiviat désigne le mélange produit par le passage de l'eau de pluie ou de fonte des neiges à travers les déchets éliminés dans un lieu d'enfouissement technique.

Le 10 mai dernier, à l'aide d'un drone, ils ont survolé le site à la recherche de réponses.

Une eau brune se jette dans la rivière Chicoutimi. Photo : Gracieuseté

Les citoyens ont été stupéfaits de constater que des eaux teintées de bleu, de vert et de brun se déversaient dans la rivière Chicoutimi, à deux endroits, à partir des fossés de drainage.

On pense vraiment qu'il y a de la pollution, la faune meurt, on le sait qu'il y a quelque chose de contaminé, affirme la représentante du groupe de citoyens de Laterrière, Annie Truchon. On a poussé ça du côté de l'Environnement pour qu'ils fassent des tests pour savoir ce qu'il se passe derrière nos maisons.

Mais depuis les odeurs ont cessé et selon le groupe de citoyens, les bassins de lixiviat auraient été vidés par l'entreprise.

On cherche toujours le lixiviat, on ne l'a pas trouvé, on est à la recherche, je lance un appel à tout le monde, si quelqu'un a vu le lixiviat qui était dans les bassins et les cours d'eau , lance Mme Truchon.

Des analyses sont en cours

Le ministère de l'Environnement du Québec confirme avoir reçu de nombreuses plaintes. Il procède à une série d'analyses.

Par courriel, il indique que plusieurs inspections et vérifications sont en cours actuellement concernant l’échantillonnage visant à s’assurer que l’entreprise n’émet pas de contaminants dans l’environnement en contravention à la Loi

Quant aux bassins de lixiviat, rien ne permet de conclure pour l'instant qu'ils émettent des eaux contaminées, ajoute le ministère.

Puisque le système de drainage rejoint la rivière Chicoutimi où vivent des poissons, Environnement et Changements climatiques Canada a aussi été informé du possible rejet de substances nocives.

À la suite d’un signalement, des agents se sont rendus sur le site de compostage de Gazon Savard à Saguenay pour effectuer une inspection en vertu de la Loi sur les pêches , explique le ministère fédéral.

L'ancien lieu d'enfouissement sanitaire de Saguenay borde aussi les fossés qui s'écoulent dans la rivière. À l'automne 2021, les eaux étaient conformes dans cette portion selon le ministère provincial de l'Environnement. Mais le fédéral procédera à de nouvelles analyses.

Appelée à commenter, l'entreprise Gazon Savard a dit attendre les résultats d'analyse des deux ministères. L'entreprise assure qu'elle effectue des vérifications constantes pour s'assurer que ses installations sont conformes.

