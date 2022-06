L’Edmonton Humane Society propose des adoptions d’animaux à prix réduit

Soixante-sept adoptions ont eu lieu durant la semaine, soit une augmentation de près de 33 % par rapport au nombre hebdomadaire moyen.

Le but est d'inciter les personnes qui envisagent de se procurer un nouveau compagnon, de venir rencontrer les animaux adoptables du refuge selon la PDG de l'Edmonton Humane Society (EHS), Liza Sunley, dans un communiqué.

L’opération est organisée juste avant la période chargée de l'année, où l’établissement reçoit un nombre important d’animaux durant l'été. Faire adopter des animaux permettra de faire de la place pour les prochains animaux qui pourraient avoir besoin d’aide.

Nous avons actuellement plus de 60 animaux, y compris chiens, chiots, chats, chatons, lapins et cobayes, à la recherche de nouvelles familles aimantes , écrit-elle.

67 adoptions ont eu lieu durant la semaine «Adorable adopt-a-thon», organisée par l’Edmonton Humane Society, soit une augmentation de près de 33 % par rapport au nombre hebdomadaire moyen. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Le centre qui accueille 200 animaux explique surveiller sa capacité en permanence afin de ne jamais dépasser les niveaux qui mettraient en péril la qualité des soins aux animaux.

Lorsque vous adoptez, vous vivez l'amour inconditionnel d'un animal de compagnie, tout en aidant un animal dans le besoin. De plus, cela libère un espace dans notre refuge afin que nous puissions accueillir le prochain animal qui a besoin de notre aide , explique Liza Sunley.

Par ailleurs, le refuge pour animaux a récemment rouvert ses portes aux visiteurs sans rendez-vous après avoir fonctionné sur rendez-vous depuis le début de la pandémie. Les adoptants potentiels peuvent désormais voir les animaux et lancer le processus d'adoption en personne ou en ligne.

Processus d’adoption

Après avoir soumis une demande d'adoption, une consultation et une rencontre sont organisées. L’objectif est d’examiner le comportement ainsi que les besoins de l’animal, en s'assurant que l'adoption correspond à la fois aux personnes et à l'animal.

Les frais d'adoption couvrent les frais de prise en charge de l'animal ainsi que sa vaccination, sa micropuce et sa stérilisation.

Néanmoins la PDG met en garde ceux qui souhaitent adopter trop vite, c'est une grande décision de décider d'ajouter un animal à votre famille , rappelle-t-elle.

« Soyez vraiment honnête avec vous-même pour savoir si vous avez ou non le temps et les ressources à consacrer à cet animal. » — Une citation de Liza Sunley, PDG, Edmonton Humane Society

Sur le stationnement de l’Edmonton Humane Society, Brenda Young observe le bal des véhicules qui arrivent en nombre. Elle voit cette opération d’un bon œil, car il multiplie les adoptions, selon elle.

Tout le monde devrait avoir un animal dans sa vie. C'est très enrichissant. Avoir un chien bien élevé avec vous est quelque chose d'agréable , pense-t-elle.

« La place d’un animal est dans une maison et non dans un refuge. » — Une citation de Brenda Young, propriétaire de chien

Pour Larry Bonk, adopter un chien suppose d'être prêt d'en prendre soin et de l'emmener en promenade chaque jour. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Larry Bonk ne voulait pas rater cette occasion et ce qu'il pensait être le dernier jour de cette opération. Il en est à son quatrième chien adopté. Je préfère adopter les chiens plus âgés et laisser les enfants avoir les chiots , confie -t-il.

« Les chiens plus âgés sont déjà dressés et propres. Ils ne sont pas aussi énergiques que les chiots, mais ils ont besoin de soins. Et on adore leur donner des soins. » — Une citation de Larry Bonk, propriétaire de chien