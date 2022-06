Un résident de Nanaimo rend hommage à Schitt’s Creek avec des vidéos en stop motion

Todd Cameron, résident de Nanaimo, en Colombie-Britannique, savait qu'il adorerait la sitcom Schitt's Creek dès le premier épisode qu'il a regardé il y a environ cinq ans. Il est à l’origine des comptes de réseaux sociaux The Little Schitts qui partagent des scènes recréées avec des miniatures grâce à des vidéos en stop motion, de l’animation image par image.

Je n'ai jamais autant ri ou pleuré devant une sitcom de ma vie , explique Todd Cameron. La comédie de CBC mettait en vedette les acteurs Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy et Annie Murphy, et suivait la famille Rose de la richesse à la misère. Après la fin de l'émission en 2020, Todd Cameron, 47 ans, explique qu'il s’est senti inspiré pour honorer la série de manière créative.

Alors que la pandémie battait son plein et qu'il avait davantage de temps, il a décidé de combiner son amour pour la série et les jouets vintage de Fisher Price afin de créer une vidéo en stop motion de la chanson du personnage d'Alexis Rose, A Little Bit Alexis. Après avoir posté la vidéo sur Twitter, il a reçu des milliers de réactions positives.

L'un des plus grands moments, pour lui, a été lorsque Dan Levy, scénariste, producteur, réalisateur et acteur, a qualifié sa vidéo de chef-d'œuvre .

« Cela m'a en quelque sorte donné confiance pour continuer. » — Une citation de Todd Cameron

Todd Cameron dit qu'il lui a fallu environ six mois pour recréer des endroits comme le Rosebud Motel et certains des personnages de la série. Photo : Fournie par Todd Cameron

Des figurines en forme d’œufs

Deux ans plus tard, Todd Cameron crée toujours des œuvres dédiées à la série. Pendant six mois l'année dernière, il a construit un décor miniature reproduisant certains des lieux de l'émission, comme le Rosebud Motel et le Cafe Tropical.

Todd Cameron dit que cela peut prendre environ deux à quatre heures pour recréer une scène à photographier, et jusqu'à quatre heures supplémentaires pour créer une vidéo en stop motion. Il a créé les personnages de la série en utilisant de vieux Little Tikes Toddle Tots, des figurines en forme d'œuf.

Malgré les innombrables heures, le résident de Nanaimo dit qu'il est fier de montrer à son fils Jack, 3 ans, que les gens peuvent répandre la positivité à travers leurs passions. J'adore vraiment ça.

Todd Cameron maintient les comptes The Little Schitts, car c'est une façon pour lui d'exprimer sa créativité tout en apportant de la joie aux autres admirateurs à travers le monde.

« Ça fait du bien de savoir que je diffuse une partie de cette comédie et de cet amour que j'ai tiré de la série dans le monde. » — Une citation de Todd Cameron

TUTORIEL | Cela pourrait être votre prochain projet créatif! Adnan Mohamad vous montre comment faire votre propre vidéo de «stop motion»

Ashley Arndt, qui vit à Durham, en Caroline du Nord, dit avoir découvert son travail il y a deux ans grâce aux groupes Facebook d'admirateurs de Schitt's Creek. Elle aime les jouets vintage et voir le travail de Todd Cameron la rend heureuse.

Vous avez l'impression que c'est bien d'être un enfant et de rire des petites choses , dit-elle.

Dawn Shoppe, résidente de Portland, en Oregon, et modératrice du groupe Facebook Fans of Schitt's Creek, précise que l'œuvre de Todd Cameron enseigne aux autres admirateurs à embrasser leur amour pour la série. Son travail nous a apporté tellement de joie, tout comme la série.

La série, d'une durée de six saisons, a attiré un culte, qui a commencé au Canada et s'est progressivement propagé au sud de la frontière puis à travers le monde après que la série soit devenue disponible sur Netflix en 2017.

D’après les informations d’Ashley Moliere