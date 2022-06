Un vaisseau autonome traverse l’Atlantique, malgré un arrêt imprévu à Halifax

Le vaisseau autonome baptisé Mayflower était parti de Plymouth, au Royaume-Uni, et devait se rendre au Massachusetts.

En raison de problèmes informatiques et électriques survenus à environ 1600 kilomètres à l’ouest des Açores, il a été redirigé vers la Nouvelle-Écosse. Il est maintenant amarré au port d’Halifax.

Le vaisseau autonome baptisé Mayflower est amarré dans le port d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

On s’est retrouvé à Halifax parce que c’était le port de refuge qui était le plus près lorsqu’on a commencé à avoir des problèmes , a expliqué Brett Phaneuf, le directeur du projet Mayflower Autonomous Ship.

Il raconte que l’équipe a décidé de ne pas tenter le sort et le petit vaisseau été remorqué par un navire de Dominion Diving, à environ 300 kilomètres de la côte atlantique.

Le Mayflower est un bateau autonome. Il a été conçu pour servir à l’exploration marine et la recherche scientifique. Il navigue seul, sans équipage. Toutes les décisions sont prises grâce à l’intelligence artificielle.

Le projet est un partenariat entre IBM et ProMare.

Malgré les pépins techniques, l’aventure est un succès, maintient Brett Phaneuf, qui est aussi fondateur de ProMare.

Brett Phaneuf est le directeur du projet Mayflower Autonomous Ship. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Nous avons traversé l’océan Atlantique, ce qui était notre but , a-t-il déclaré. Maintenant, nous en savons plus qu’avant le départ. Les données recueillies et l’expérience vécue sont inestimables.

Donald Scott, l’ingénieur logiciel en chef du projet Mayflower, a qualifié l’aventure d’ expérience extraordinaire .

Je suis tellement fier de mon équipe, ils ont fait quelque chose d’incroyable , a-t-il dit.

L'ingénieur Donald Scott. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Il décrit le projet comme une collaboration internationale . La majorité des membres de l’équipe sont Britanniques, mais elle compte aussi trois Canadiens, a-t-il précisé.

Grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, le navire prend ses propres décisions.

Pendant la traversée, Donald Scott a surveillé les décisions prises par le bateau et il n’a pas eu besoin d’intervenir.

Nous avons surveillé toutes ces décisions, et on voit qu’il a pris de bonnes décisions , a indiqué l'ingénieur.