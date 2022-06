Justin Trudeau participe à une marche contre l’islamophobie à London

La marche débutait dimanche après-midi à l'école secondaire Oakridge et prenait fin devant la mosquée de London.

Quatre membres de la famille Afzaal ont été tués le 6 juin 2021. Un cinquième a été blessé. La famille faisait une promenade lorsqu’un homme au volant d’un véhicule les a happés. À l’époque, les policiers ont déclaré qu’ils croyaient que l’attaque était motivée par la haine.

L'homme fait face à quatre chefs d'accusation de meurtre au premier degré et d'un chef d'accusation de tentative de meurtre. Des accusations de terrorisme ont aussi été ajoutées.

[La famille Afzaal], c’était nos amis , a déclaré Aisah Rashid, qui a participé à la marche de dimanche avec sa famille. Les événements prévus [dimanche] et [lundi] aident au processus de guérison, car l'année a été vraiment, vraiment difficile pour la communauté musulmane à travers le monde, mais particulièrement à London, en Ontario.

Yumna Afzaal, 15 ans, sa mère et son père, Madiha Salman, 44 ans, et Salman Afzaal, 46 ans, ainsi que sa grand-mère, Talat Afzaal, 74 ans, sont morts il y a un an.

Les manifestants se sont rassemblés devant l'école secondaire Oakridge avant la marche. Photo : Radio-Canada / Talia Ricci/CBC

Les amis de Yumna, qui était en 9e année à l'école secondaire où les gens se sont rassemblés dimanche, ont organisé la marche en mémoire de l'adolescente et en signe de solidarité. L'année dernière, dans le cadre de leur processus de deuil, ils ont formé un groupe appelé Youth Coalition Combating Islamophobia [YCCI, Coalition jeunesse pour combattre l’islamophobie, traduction libre].

Avec cette manifestation, nous voulons reprendre les rues, affirmer la présence de la communauté [musulmane] et donner la possibilité aux citoyens de London de montrer à nouveau leur solidarité , a déclaré Selma Tobah, organisatrice de la YCCI .

L'année dernière, des milliers de personnes, y compris des politiciens, se sont rendues à London pour participer à un événement similaire.

Le premier ministre Justin Trudeau était à London, dimanche. Il a rencontré les jeunes organisateurs de la marche dans la bibliothèque de l'école.

Il les a remerciés pour leur travail et s'est dit honoré de se joindre à la communauté pour cet événement. Il a déclaré que son gouvernement lutte contre l'islamophobie et le racisme au Canada et qu’il reste beaucoup beaucoup de travail à faire.

Notre gouvernement investit dans le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national pour combattre la haine. Nous lançons également un processus visant à nommer le premier représentant spécial du Canada pour la lutte contre l'islamophobie , a déclaré M. Trudeau.

Avec les informations d'Andréane Williams et de CBC