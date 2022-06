Le combat d’un père d’Ottawa pour des parcs plus accessibles

Le père d’une fillette de deux ans diagnostiquée avec une maladie qui réduit considérablement son autonomie plaide pour que les parcs à Ottawa soient plus accessibles et inclusifs pour les enfants à mobilité réduite.

La semaine nationale de l'accessibilité vient de se terminer, mais le combat de David Benay, lui, ne l’est pas. Sa fille, la petite Laurence, souffre du syndrome de Rett.

Laurence ne peut pas parler, ni marcher. Elle devra éventuellement se déplacer en fauteuil roulant et jouer au parc est un défi.

La petite Laurence souffre du syndrome de Rett. Photo : Radio-Canada

Elle adore jouer au parc … mais elle ne peut pas. Mais quand on lui donne de l'autonomie, ça la rend heureuse , raconte son père.

David Benay a compris toute l’importance d’avoir des infrastructures accessibles lorsque le diagnostic de sa fille est tombé, en septembre dernier.

On ne blâme absolument personne. Parce que, nous-même, on n'avait pas ça en tête, dit-il. Lorsqu’on a réalisé que Laurence avait le syndrome de Rett et qu’elle aurait besoin d’une chaise roulante, c’est là qu’on s’est mis à réfléchir et voir les choses différemment , raconte M. Benay.

David Benay a compris toute l’importance d’avoir des infrastructures accessibles lorsque le diagnostic de sa fille est tombé, en septembre dernier. Photo : Radio-Canada

C’est ce qui a motivé le père de famille d’Orléans à lancer une pétition pour inciter la Ville d’Ottawa à revoir ses normes en matière d'accessibilité, dans les parcs municipaux, notamment. Un manifeste qui cumule d’ailleurs près de 15 000 signatures.

« On a plusieurs objectifs, des petits, des moyens, des grands. Le grand objectif est définitivement de changer les normes. » — Une citation de David Benay

Dans le libellé de sa pétition, M. Benay propose que chaque nouveau parc construit sur le territoire d’Ottawa comprenne des structures de jeux et des infrastructures accessibles pour les personnes ayant des limitations physiques ou autres.

M. Benay souhaiterait également voir dans les plus petits parcs, des ajouts comme des paniers de basketball pour les personnes en fauteuil roulant. Pour les plus grands parcs, le père de famille croit qu’il devrait y avoir des balançoires adaptées pour les personnes à mobilité réduite, par exemple.

« Tous les enfants méritent d'avoir la possibilité de jouer dans leur parc local. » — Une citation de David Benay

Le message de M. Benay a été entendu par le conseiller municipal du quartier d’Orléans, Matthew Luloff, qui croit lui aussi que les espaces publics ne sont pas réellement publics tant qu'ils ne sont pas accessibles. Il se porte garant de la collaboration de la Ville, mais reconnaît que les parcs municipaux ne sont pas tous bien adaptés.

On pense toujours [à l'aspect de] l'accessibilité, mais on a des parcs qui sont vieux ou qui ont besoin d'amélioration. Il y a comme un cycle de vie pour tous nos parcs , a déclaré le conseiller Matthew Luloff, en entrevue.

Selon la ville d'Ottawa, si un parc comprend des points d'entrées et de sorties accessibles, des routes accessibles et un sol où il est possible pour un fauteuil roulant de se déplacer, l'aire de jeu est accessible.

Pour David Benay, ce n'est toutefois pas assez.

On veut vraiment des actions. Et la plus grande action qu’on peut faire ici, en ce moment, c’est d’ajouter des éléments accessibles. En parler, ça ne fait rien pour nous. C’est un début, c’est bien, mais on veut plus , dit-il.

Dans une réponse écrite, la Ville d'Ottawa indique qu’elle « s’est engagée à traiter les personnes handicapées de façon semblable, en ce qui a trait à l’utilisation et à la jouissance des services, des programmes, des parcs et des installations municipales ».

Avec les informations de Rebecca Kwan