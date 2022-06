Succès pour le 3e festival Fierté Val-d’Or

Après deux années bousculées par la pandémie, l’événement revenait à une programmation complète, dont plusieurs spectacles et activités extérieures.

Président du festival, Maryse Ouellet estime que l’objectif a été rempli, soit de permettre aux gens de la communauté LGBTQ+ de vivre un événement rassembleur.

Notre nouvelle formule nous a permis d’avoir des gens des catégories d’âge différentes que par le passé, précise-t-elle. Au départ, on le fait beaucoup pour les jeunes de la région, qui ne peuvent pas aller à Montréal vivre un festival comme ça. Beaucoup ont quitté la région au cours des dernières années. On veut démontrer aux jeunes qu’on est capable de vivre sa diversité en région. On a vu des jeunes de 10-12 ans accompagnés de leurs parents à un show de drag queen et ils ont super aimé ça. Ils n’auraient pas vu vivre ça ailleurs.

Maryse Ouellet, présidente de Fierté Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La présidente estime d’ailleurs que près de 700 personnes ont assisté au spectacle Drag Opulence de Adriana, vendredi soir.

C’est sûr qu’on ne peut pas passer à côté de ce genre de spectacle dans notre festival. Mais on avait aussi de la variété, comme un spectacle rock ou encore une conférence sur la réalité queer. On y va selon l’avis des gens, sur ce qu’ils veulent voir , ajoute-t-elle.

Le festival s’est conclu dimanche avec la 17e Marche pour la diversité et l’inclusion, qui a réuni une centaine de personnes dans les rues du centre-ville.

Marie-Claude Blais, sa conjointe Stéphanie Goulet et sa fille trans Juliana, âgée de huit ans. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Parmi ceux-ci, Marie-Claude Blais, sa fille trans Juliana, âgée de huit ans, et sa conjointe Stéphanie Goulet.

C’est important pour Juliane de venir montrer ses couleurs, souligne sa belle-mère. Elle est chanceuse de vivre dans une société beaucoup plus ouverte que par le passé.

Dans le fond, la seule chose qui compte c'est l’amour, renchérit sa mère. Peu importe qui on est, il faut s’accepter. On trouve ça important d’être ici, que les gens nous voient et continuent de trouver ça normal. On veut juste être qui on est.

Étienne Gignac croit que les mentalités ont beaucoup changé dans la région au sujet de la communauté LBGTQ+. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Dix ans après son « coming-out » à Matagami, Étienne Gignac croit lui aussi que les mentalités ont vraiment changé.

On voit moins de gestes homophobes, les gens ont moins peur de s’afficher, note-t-il. Il y a plus de formation dans les écoles et les organismes et ça fait une différence. Il y a 10 ans, on n’aurait jamais entendu parler d’un enfant qui fait un coming out trans. Le combat est toujours là, mais on voit un avancement et je suis fier que notre région soit aussi ouverte et organise un événement aussi inclusif.

Le festival Fierté Val-d’Or a déjà annoncé une 4e édition, qui aura lieu du 1er au 4 juin 2023.