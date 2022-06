Des cours de planche à pagaie dans le fjord du Saguenay

La Vague SUP, une entreprise de Montréal pilotée par une femme originaire de La Baie offrira des cours de planche à pagaie dans les décors du fjord du Saguenay, cet été. Habituée à partager sa passion avec ses élèves sur le fleuve Saint-Laurent, Audrey Guérin rêvait aussi de le faire dans son fjord natal.

Depuis que j'ai fondé La Vague à Montréal, j'avais ce fantasme-là de pagayer dans La Baie , admet la propriétaire de La Vague SUP, Audrey Guérin.

Celle qui a d'abord lancé son école en 2017, puis sa ligne de planches à pagaie, a finalement décidé de tenter l'expérience au Saguenay.

La Vague SUP va avoir ses activités dans l'Anse-à-Benjamin, pas loin de la Fromagerie Boivin qui est un super de beau spot où on a les deux caps du fjord, au pied du sentier Eucher, c'est magnifique.

Dès le 18 juin, c'est une autre Saguenéenne qui pilotera l'école.

Karine Guay, professeure à l’École La Vague SUP du Fjord. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

Je viens de revenir en région après 26 ans, explique Karine Guay rencontrée à La Baie. Puis je savais qu'elle a des succursales de La Vague SUP dont une à Boucherville qui a beaucoup beaucoup d'activités, puis comme je revenais en région, je me suis dit: "Pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable pis faire du pagaie pis l'enseigner à des gens?"

Si l'école offre des expéditions classiques ou encore des cours de yoga sur planche, Audrey Guérin veut principalement se concentrer sur les bases de la pratique du sport.

On offre des cliniques, des cliniques SUP 101 pour les nouveaux propriétaires de planches, peu importe la marque, pour aider les gens, sensibiliser les gens à la sécurité: quoi porter, quoi faire, les comportements à adopter. Ensuite, on offre aussi les techniques de base : lecture du plan d'eau, le coup de pagaie , mentionne Audrey Guérin.

