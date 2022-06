La Chine lance une mission pour compléter l’assemblage de sa station spatiale

L'équipage Shenzhou 14 passera six mois à la station Tiangong, où il supervisera l'ajout de deux laboratoires modulaires à la station chinoise actuelle Tianhe mise en orbite en avril 2021.

La navette spatiale a décollé du Centre de lancement de satellites Jiuquan situé en bordure du désert de Gobi à 10 h 44, heure locale, grâce à la puissance déployée par la fusée Longue Marche 2F.

À peine 15 minutes plus tard, la navette avait atteint l'orbite de la Terre et entrepris d'ouvrir ses panneaux solaires, ce qui a déclenché les applaudissements dans la salle des contrôles de Jiuquan et de Pékin.

Trois modules à assembler

Le commandant Chen Dong et ses collègues Liu Yang et Cai Xuzhe vont devoir assembler une structure en trois modules devant aller se greffer à la station Tianhe existante. Les deux parties nommées Wentian et Mengtian doivent arriver respectivement en juillet et en octobre. Une autre navette cargo, la Tianzhou-3, est demeurée accrochée à la station.

Ces nouveaux modules devraient fournir plus de stabilité, plus de puissance et de meilleurs équipements , a décrit Chen, 43 ans, qui était membre de la mission Shenzhou 11 en 2016.

Liu, 43 ans, est elle aussi une taïkonaute d'expérience. Elle est devenue la première femme taïkonaute à atteindre l'espace à bord de la mission Shenzhou 9, en 2012. Dans le cas de Cai, 46 ans, il s'agit de son baptême de l'espace.

Le programme chinois a envoyé son premier taïkonaute dans l'espace en 2003, devenant ainsi le troisième pays, après l'Union soviétique et les États-Unis, à envoyer ses propres astronautes dans l'espace.

Le programme spatial chinois est dirigé par l'armée de la libération du peuple, ce qui a poussé les États-Unis à exclure la Chine de la Station spatiale internationale.