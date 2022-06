L’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan fête ses 40 ans

L’événement a été souligné dimanche, dans le cadre d’une cérémonie spéciale à laquelle a participé la ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson.

Le succès de cet attrait touristique majeur en milieu rural depuis 40 ans et le plus important aquarium public de l'Atlantique appartient avant tout à ses penseurs, Raymond Haché et Jean C. Chiasson, ont relevé plusieurs intervenants.

Ces quatre décennies sont maintenant racontées dans un livre écrit par l’historien Philippe Basque.

Il lui a fallu deux ans de recherches dans les archives, à travers une pandémie, pour en arriver à un bouquin de 170 pages qui raconte non seulement les 40 ans de l’Aquarium, mais aussi les dix années précédant l’ouverture officielle du 5 juin 1982.

« C’est un livre pour les gens qui aiment beaucoup l’Aquarium. Ça parle aussi des beaux rêves et des belles idées de ses fondateurs. » — Une citation de L'historien et auteur Philippe Basque

Laurent Robichaud, directeur par intérim de l’Aquarium, a consacré plusieurs années de sa vie au service de cet établissement et, par la bande, de la population du Nouveau-Brunswick.

L'historien Philippe Basque montre le livre portant sur l'histoire de l'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à la ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

On a vu passer beaucoup de choses , se souvient-il avec émotion. Nous avons accompli beaucoup de nos projets et nous en avons certainement plusieurs à venir. C’est stimulant et j’ai passé une excellente carrière à Shippagan, dans la Péninsule acadienne. C’est le travail d’une équipe et on peut en être fier.

Le président des Amis de l’Aquarium, Patrice-Éloi Mallet, estime que 40 ans d’histoire sont un événement phénoménal.

Pour le petit gars de la place qu’était Patrice-Éloi Mallet, j’ai vu le chantier, j’ai vu les développements touristiques, de recherches et aquacoles… Ça touche une corde sensible chez moi. C’est notre icône touristique , a-t-il commenté, en soulignant que les Amis de l’Aquarium travaillent déjà sur les préparatifs du 50e anniversaire, en 2032.

L'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick est notamment reconnu pour abriter un célèbre homard bleu et un bassin de phoques.