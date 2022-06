L’asthme est aussi très présent chez les chevaux, selon une chercheuse

Une chercheuse au Western College of Veterinary Medicine de l'Université de la Saskatchewan indique que les chevaux sont de plus en plus confrontés à la crise d’asthme en raison de la mauvaise qualité de l’air et du foin qu'ils consomment.

Julia Montgomery qui est professeure associée au Département des sciences cliniques des grands animaux et spécialisée dans l’asthme équin explique que selon des études probablement de 70 à 75 % des chevaux connaîtront au moins un épisode d'asthme dans leur vie .

Elle affirme que la cause fondamentale d'une crise chez l'homme et le cheval est la même à savoir l'inflammation des voies respiratoires inférieures .

L’asthme équin se caractérise par des symptômes allant de légers à graves.

Julia Montgomery explique que les symptômes légers se traduisent par une toux pendant l'exercice, surtout au début et par un niveau de performance inférieur à la normale.

Dans les cas plus graves, le rythme respiratoire s'accélèreet le cheval peut avoir les narines dilatées et même se tenir un peu plus tendu, le cou tendu, pour essayer de faire entrer le plus d'air possible .

Les changements climatiques

Selon Mme Montgomery, les changements climatiques et leurs effets, notamment les incendies de forêt, mettront davantage en danger la santé des chevaux.

Elle précise que les déclencheurs environnementaux peuvent provoquer une poussée d'asthme ou une exacerbation , généralement causée par une mauvaise qualité de l'air par le biais des incendies de forêt et de la sécheresse.

L'été dernier, les niveaux de qualité de l'air ont été qualifiés de très élevés en Saskatchewan par Environnement et Changement climatique Canada, avec des avertissements pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires de rester à l'intérieur.

Cela aura un impact négatif sur les personnes et les chevaux qui souffrent de ces maladies respiratoires chroniques.

Par ailleurs, souligne-t-elle, la sécheresse de l’été dernier a eu un impact sur la qualité du foin, ce qui représente un gros obstacle pour les propriétaires de chevaux.

Lorsqu'il y a une pénurie, parfois par pure nécessité, vous devez accepter un foin de mauvaise qualité.

Le foin de mauvaise qualité favorise l'asthme équin

Les chevaux vont contracter l'asthme surtout par le circuit alimentaire contrairement aux humains, car ils se nourrissent de foin, ce qui peut déclencher un épisode asthmatique si le foin est moisi ou poussiéreux, explique Mme Montgomery.

Selon la chercheuse, la réduction de la disponibilité du foin est un des sérieux obstacles auxquels doivent faire face les propriétaires de chevaux.

Kassidy Zrudlo dirige depuis trois ans la ferme équestre Hamton Hill Equestrian avec son mari à Rhein, en Saskatchewan. Selon elle, le nombre de chevaux souffrant d’asthme est en augmentation. Ces dernières années, j'ai vu plus de chevaux venir ici [ avec de l'asthme] et des choses comme ça, c'est beaucoup plus courant que ce que les gens pensent , témoigne-t-elle.

Un des chevaux de Kassidy Zrudlo souffre également d'asthme depuis des années. Pendant l'hiver, lorsque l'animal ne peut pas sortir et manger de l'herbe fraîche, il se contente du foin qui irrite ses voies respiratoires.

Nous devons vraiment surveiller la qualité du foin que nous lui donnons et nous assurer qu'il y a très, très peu de poussière.

La propriétaire de chevaux constate que la mauvaise qualité de l’air a également des répercussions sur ses autres chevaux.

J'ai remarqué qu'une grande partie de mon troupeau de chevaux, même ceux qui sont en très bonne santé et qui n'ont jamais eu de problèmes liés à l'asthme, toussait à cause de toute la fumée que nous avons eue l'année dernière.

Des solutions

Selon Julia Montgomery, les balles rondes sont un facteur important dans l'aggravation des crises d'asthme chez les chevaux, car ils plongent leur nez au centre d'une balle ronde, où se trouvent souvent les moisissures. Il faudrait alors les éviter.

L'autre option consiste à utiliser un vaporisateur à foin, fait-elle remarquer, car il réduit considérablement la poussière respirable dans le foin et tuent les moisissures, les spores fongiques et les bactéries.

Avec les informations de Fiona Odlum