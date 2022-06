15 000 cyclistes participent dimanche au Tour de l’île de Montréal

Ils sont environ 15 000 cyclistes à prendre d’assaut les rues de Montréal dimanche pour le 37e Tour de l’île. L’événement, qui se déroule jusqu’à 14 h 30, avait fait relâche en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et avait accueilli un nombre limité de participants en 2021.

Cette année, il n’y avait pas de limite au nombre d’inscriptions, et ce sont des milliers de personnes qui ont répondu à l’appel. Le coût des billets pour participer au Tour de l’île cette année est de 50 $ pour les adultes et de 10 $ pour les jeunes de 13 à 17 ans, alors que les enfants de 12 ans et moins peuvent le faire gratuitement.

Aujourd’hui, on se retrouve pour l’événement phare, c’est-à-dire le Tour de l’île [...] et c’est vraiment "cool", car il y a un mélange d’athlètes et de gens qui veulent s’initier , a indiqué le porte-parole du Tour cette année, Émile Bilodeau.

Ça démontre bien la communauté des cyclistes qu’on a à Montréal , a-t-il ajouté. Je ne suis pas Pierre Lavoie, je suis juste là pour rappeler aux gens qu’il faut démocratiser cette machine incroyable et révolutionnaire , a poursuivi M. Bilodeau.

Le circuit de 36 kilomètres traverse plusieurs arrondissements de la ville de Montréal, et plusieurs rues du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite Patrie, d’Outremont, de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de Verdun, de Ville-Marie et de Westmount sont réservées aux cyclistes pour leur permettre de rouler en toute sécurité.

Le circuit long de 36 kilomètres permet aux cyclistes de rouler en toute sécurité dans les rues de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

C’est très agréable, très drôle, il y a des endroits où des groupes de musique [font] de la musique en permanence , s’est réjouie une femme rencontrée près du parc La Fontaine.

On profite de la belle journée, du bon vent, du beau temps, et le petit a l’air de bien aimer aussi , a pour sa part affirmé une femme accompagnée de son enfant.

Ça s’est bien passé, sauf la côte [Berri] qui s’est très mal passée s’est toutefois désolé un adolescent près de la ligne d’arrivée du Tour de l’île.

Les automobilistes qui doivent prendre la route à Montréal dimanche sont appelés à la patience, puisque de nombreuses rues seront fermées à la circulation jusqu’à 16 h. La liste des rues fermées est disponible sur le site de Vélo Québec, qui recommande d’utiliser l’application Waze pour obtenir des informations en temps réel sur l’état de la circulation à Montréal.

La carte du circuit du Tour de l'île de Montréal du 5 juin 2022. Photo : Radio-Canada

Le Tour la nuit, qui s'est tenu vendredi en soirée, a quant à lui attiré près de 18 000 cyclistes.