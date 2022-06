Vent de renouveau en culture à ICI Première : Émilie Perreault pilotera l’émission quotidienne qui prendra le relais de Plus on est de fou, plus on lit! cet automne. La journaliste, qui est bien connue dans le milieu culturel québécois, compte relever le défi avec authenticité.

Pour faire de la radio, il faut qu’on soit collé sur ce qu’on est , lance-t-elle d'emblée.

Alors qui est Émilie Perreault? Une passionnée d’art dans toutes ses formes, persuadée que les créateurs et créatrices font œuvre utile, mais surtout, une inconditionnelle des recommandations culturelles.

C’est plus fort que moi : quand il y a quelque chose qui me plaît, je ne peux pas garder ça juste pour moi. Il faut qu’il y ait d’autres personnes qui puissent en profiter , raconte celle qui a été chroniqueuse arts et spectacles aux côtés de Paul Arcand pendant plusieurs années.

Le public peut donc s’attendre à retrouver nombre de prescriptions culturelles à l'émission d’Émilie Perreault, qui sera diffusée chaque jour de semaine de 13 h 30 à 15 h dès le 5 septembre.

Marie-Louise Arsenault, animatrice de Plus on est de fou, plus on lit!, prendra pour sa part la barre du nouveau talk-show Tout peut arriver les samedis de 16 h à 19 h.

Marie-Louise Arsenault a animé l'émission littéraire «Plus on est de fou, plus on lit!» pendant plus de 10 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Ouellet

Culture contagieuse

Pour sa nouvelle émission, qui n’a pas encore de nom, Émilie Perreault veut s’entourer de collaborateurs et de collaboratrices dont l’énergie est contagieuse .

« J’ai envie d’avoir des passeurs » — Une citation de Émilie Perreault, animatrice

L’animatrice veut aussi faire une place de choix aux arts vivants, qui ont souffert durant les deux dernières années et qui ont besoin d’amour .

Émilie Perreault est autrice de deux ouvrages : «Faire œuvre utile» et «Service essentiel». Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Fidèle aux propos de son essai Service essentiel, dans lequel elle plaide pour une plus grande place pour l’art dans toutes les sphères de la société, Émilie Perreault a également l’ambition de décloisonner le milieu culturel en invitant des gens de tous les horizons autour de sa table.

C’est encore embryonnaire, mais en ce moment, ça fourmille vraiment beaucoup dans ma tête et j’ai très très hâte au 5 septembre.

Retrouver la radio

Émilie Perreault retrouve un micro après une pause de quatre ans, durant laquelle elle a notamment animé Faire œuvre utile, une émission inspirée d’un de ses livres, participé à l’émission Cette année-là avec Marc Labrèche, ainsi que co-animée L’avenir nous appartient et co-réalisé le documentaire La parfaite victime avec Monic Néron.

Monic Neron et Émilie Perreault ont réalisé plusieurs projets journalistiques et documentaires ensemble. Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

La radio, c’est un médium que j’aime beaucoup. Le contact avec les auditeurs au quotidien, c'est vraiment particulier , dit-elle.

La journaliste mesure malgré tout l’ampleur de la tâche qui l’attend.

C’est un très gros mandat. J’ai essayé de refuser l’invitation, mais ce n’était pas possible. À partir du moment où cette idée-là a été plantée dans ma tête, même si c’est une grande charge de travail, ça reste la plus belle tribune possible , conclut Émilie Perreault.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.