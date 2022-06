Pénurie de main-d’œuvre, manque de place en garderie : la réalité des réfugiés ukrainiens

Après plus de 100 jours de guerre, les Ukrainiens qui ont trouvé refuge ici font face aux mêmes défis que les Québécois. Autant la pénurie de main-d'œuvre favorise leur recherche d'emploi, autant le manque de places en garderie freine leur intégration. État des lieux après trois mois de conflit.

Dina

Dina Muminova qui a fui la guerre en Ukraine s'est trouvé un emploi à Québec quelques semaines après son arrivée. Photo : Radio-Canada / Bruno Boutin

L’heure du lunch approche dans les cuisines du restaurant de l’hôtel Le Bonne Entente à Québec. Parmi les cuisiniers, il y a une femme ricaneuse. Elle ne parle pas le français et très peu l’anglais. Dina Muminova, 27 ans, est arrivée à Québec il y a quelques semaines.

Dans un anglais approximatif, elle explique qu’une de ses amies désirait venir s’établir au Québec pour fuir la guerre. J’ai dit OK! , s’exclame simplement la jeune femme.

Habituée à travailler dans de grands restaurants en Ukraine, elle est depuis peu à l’emploi de l’hôtel cinq étoiles de Sainte-Foy.

J’aime les personnes, j’aime mon travail, j’aime tout ici , lance-t-elle.

La nouvelle réalité de l’emploi au Québec a certainement favorisé l’obtention d’un poste aussi rapidement.

C'est un de nos anciens cuisiniers d'origine ukrainienne qui a appelé notre chef pour lui mentionner qu'il y avait une cuisinière ukrainienne récemment arrivée à Québec qui se cherchait un emploi , explique la directrice marketing de l’hôtel, Karine Rancourt.

« On recherche toujours des employés. On a vu ça comme une belle opportunité. » — Une citation de Karine Rancourt, directrice marketing à l'hôtel Le Bonne Entente

Le Bonne Entente est tombé sur une cuisinière débrouillarde et motivée. Dina a traduit les menus dans sa langue à sa propre initiative. Elle suit même des cours de français sur ses heures de travail à l’aide de son téléphone et d’une oreillette.

Ses collègues tentent de lui parler dans la langue de Molière au maximum pour qu’elle apprenne, mais souvent Google Traduction est nécessaire.

C'est un défi pour nous, mais c'est encore un plus un grand défi pour elle de s’intégrer dans une nouvelle culture, dans un nouvel environnement. Ça prend un niveau d'adaptation hors du commun , reconnaît Karine Rancourt.

Yuliia et Mykola

Yuliia Khrustalova et Mykola Chkupa ont fui la guerre en Ukraine. Ils ont trouvé refuge chez des membres de leur famille à Lévis. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Dans une petite maison de Lévis, cinq personnes sont à table. C’est l’heure du café de fin de journée. Tous discutent en ukrainien. La télévision dans la même langue résonne en trame de fond.

Les propriétaires de la résidence, Olena Hrushutska, Volodimir Grushetskyi et leur fils Vitali vivent au Québec depuis trois ans. Ils ont fui leur pays quelques années après l’annexion de la Crimée à la Russie.

On a choisi le Québec parce qu’on aime la nature, la sécurité. Il y a aussi beaucoup de places disponibles pour travailler , explique Olena.

En trois ans, le couple a appris la langue de Molière. Vitali, lui, l’a appris en seulement six mois. Il s’exprime déjà dans un français québécois .

Je parle mieux qu’eux , dit-il en taquinant ses parents.

Il y a un mois, la famille a accueilli Yuliia Khrustalova et Mykola Chkupa qui ont, à leur tour, fuient l’invasion russe. Yuliia est la nièce de Volodimir. Mykola a pu faire le voyage avec elle. Il est l'un des rares hommes à pouvoir quitter l'Ukraine, pour des raisons de santé.

Déjà, l’homme et la femme de 25 ans se sont trouvé un emploi et un appartement. Elle travaille dans une usine de vêtements, lui dans une usine de portes et fenêtres.

Mykola et Volodimir travaillent ensemble. Je fais une formation pour lui. Il a compris vraiment vite , affirme le mentor ukrainien.

Les deux nouveaux arrivants ne parlent ni l’anglais ni le français. Olena s'improvise traductrice lors de l'entrevue avec Radio-Canada.

Nous étions inquiets avant d'arriver, mais avec l'aide de mon oncle et ma tante nous avons pu bien nous installer. Beaucoup de Québécois ont donné aussi. Je ne sais pas comment remercier tout le monde , affirme Yuliia.

Dans leur pays, le couple œuvrait dans le domaine de la santé.

Ils entendent premièrement apprendre le français et éventuellement retourner aux études pour pouvoir pratiquer au Québec.

« Nous sommes ici pour rester. Nous voulons nous construire une vie à Québec. » — Une citation de Mykola Chkupa, ressortissant ukrainien

Alla

Le manque de place en garderie freine l'intégration d'Alla Rekun qui a fui la guerre dans son pays. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Malgré la volonté, les défis sont plus importants pour certains ressortissants ukrainiens.

Dans un immeuble à condos du quartier Lebourgneuf à Québec vit une petite famille. Alla Rekun et ses deux filles viennent de s’y installer. Sur la table à manger, une photo de la maman, des deux enfants et d’un grand gaillard.

Alla et les fillettes sont arrivées au Canada il y a 1 mois et demi. Le papa n’a pas fait le trajet avec elles. Il combat présentement en Ukraine.

Leur maison près de Boutcha a été complètement détruite par un missile russe, explique la femme de 28 ans en sanglots.

À des milliers de kilomètres, elle tente de se refaire une vie. Pour l’aider à bien s’intégrer, le propriétaire de son logement lui offre six mois de loyer gratuit.

Elle veut contribuer à la société, mais elle cherche désespérément une garderie pour sa fille de 2 ans et demi. Malgré des recherches intenses, elle n'a trouvé aucun endroit disponible. Au moins, sa plus vieille est inscrite à l’école primaire cet automne.

Alla aspire à travailler en finances. Pour moi les chiffres, c’est comme de la poésie , dit la jeune femme blonde aux grands yeux clairs. Consciente de la barrière de la langue, elle est prête à faire autre chose en attendant d’être fonctionnelle en français. Ses premiers cours de langue commencent d’ailleurs lundi au Cégep Limoilou.

L'Ukrainienne qui a choisi le Québec pour la sécurité espère que son conjoint pourra lui aussi être à l'abri des bombes et les rejoindre sous peu.