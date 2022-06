DANSEncore : un événement haut en couleur et chargé d’émotions

Après avoir été forcé de s'organiser en ligne en 2020, le festival a accordé aux spectateurs la possibilité de rencontrer leurs danseurs favoris. D'ailleurs, le programme est taillé pour tous les goûts, toutes les catégories et tous les âges confondus.

Samedi, le public a eu droit à plusieurs spectacles, dont la représentation de Mia Compania avec sa pièce Infinito. La deuxième soirée de gala à la Salle J.-Antonio-Thompson a offert des pièces inédites pour le plus grand bonheur du public. Une compétition de breakdance a été présentée gratuitement à la place de l'Hôtel de ville. Une première au festival.

L'engouement et l'émotion étaient au rendez-vous

Des compétiteurs et des professeurs se disent satisfaits de renouer avec leur aventure de l'été après deux ans de pandémie. Ils se sont d'ailleurs donnés corps et âmes lors de ces représentations qui consacrent leurs efforts. Je suis contente pour les filles, qu'elles puissent enfin démontrer les fruits de leur travail. C'est important pour elles , assure un responsable.

Pour ce retour à la formule originale de DANSEncore, la danse urbaine est à l'honneur. Il s'agit d'une manière de rassembler les gens, souligne un autre responsable. La vie, c'est le mouvement, le mouvement, c'est la danse , soutient-il. L’hôtel Delta sera l’hôte de ces compétitions.

Les danseurs de la compagnie Malevo ont offert une prestation au parc portuaire. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

Des hôtels pleins

Avec le retour du spectacle Harmonium Symphonique, et pour le lancement du festival DANSEncore, les chambres d'hôtel sont devenues rares.

Les hôteliers ont dû refuser plusieurs clients cette fin de semaine. À l'hôtel Oui GO! et à l'hôtel Delta, les chambres étaient intégralement occupées. Le copropriétaire de l'hôtel Oui GO!, Gilles Babin, a dit qu'il s'est attendu à un tel achalandage notamment avec la reprise des festivités et la levée des mesures sanitaires.

Dimanche, le ballet contemporain prendra forme à la salle J.-Antonio Thompson de Trois-Rivières. Diverses catégories d'âge et de danseurs se succéderont.

Malgré un changement à la direction générale en pleine pandémie, le festival DANSEncore n'a pas perdu une once de sa saveur ni de son attrait.

D'après le reportage de Magalie Masson