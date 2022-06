Les ventes de maisons diminuent en Abitibi-Témiscamingue

La baisse la plus marquée a été enregistrée en Abitibi-Ouest avec 61 % moins de maisons vendues alors que Rouyn-Noranda n'a enregistré que 8 % de baisse.

Par contre, le prix de vente médian en région a augmenté de 20 % pour se chiffrer à 269 500 $ contre 224 500$ en mai 2021.

La hausse est de 54 % à La Sarre et était moindre à Amos et au Témiscamingue.

Le nombre de nouvelles inscriptions est demeuré le même que le mois de mai de l'an passé alors que le nombre de maisons à vendre a baissé de 12 % pour se situer à 321.

Toutefois, le marché reste toujours au profit des vendeurs et la hausse des taux d'intérêt annoncée par la Banque du Canada n'a pas encore eu d'effet dans la région, explique le directeur de la Chambre immobilière de l'Abitibi-Témiscamingue Robert Brière.

On n'en ressent pas encore les effets de la hausse des taux d'intérêt parce que le nombre d'inscriptions est encore très bas et les acheteurs n'ont pas énormément de choix. Quand une propriété arrive sur le marché à un prix intéressant [...] c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intérêt sur cette propriété , dit-il.

Les vendeurs vont encore avoir le gros bout du bâton pour quelques mois. C'est encore un marché de vendeurs. Par contre, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit de plus en plus de nouvelles inscriptions et on va souhaiter que la tendance se maintienne pour les mois à venir , ajoute le responsable.

Robert Brière s'attend à moins de surenchères et croit que de nouvelles hausses des taux d'intérêt y seront pour beaucoup dans la stabilisation du marché.