Travis Toews se lance dans la course à la succession de Jason Kenney

L’ancien ministre des Finances et président du Conseil du Trésor de la province en a fait l’annonce samedi, en précisant que la ministre de l’Énergie Sonya Savage et le député fédéral Chris Warkentin sont les coprésidents de sa campagne.

Il dit avoir l’appui de 23 députés, dont le ministre de la Justice Tyler Shandro, le ministre des Services sociaux et communautaires Jason Luan, la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange et la députée de Grande Prairie, Tracy Allard.

Lors de son discours, il a notamment déploré les divisions qui se sont immiscées dans le Parti conservateur uni durant la pandémie de COVID-19.

Selon lui, certains membres se sont senti mal représentés, voire laissés pour compte par le parti.

À ceux qui se sont senti marginalisés, je lance un appel à revenir à la maison. Nous sommes mieux ensemble [et] plus forts dans la diversité et l’unité , a-t-il lancé.

Des appuis de taille

La commentatrice politique et sondeuse Janet Brown explique que la candidature de Travis Toews est appuyée par une bonne partie du caucus, ce qui a peu de chances d’être le cas pour les autres candidats.

Il se place certainement en tête et il est celui qui a le plus de soutien de membres du gouvernement , note-t-elle.

Ça pourrait être un pari risqué, mais je crois qu’il veut vraiment se présenter comme le candidat le plus fort, comme celui qui a le plus d’appui au sein du gouvernement, comme la personne qui peut assurer le plus la stabilité du caucus parce qu’il a le plus de soutien.

Malgré ce soutien, il est difficile de prévoir l’issue de la course pour l’instant, croit Janet Brown. Nous ne savons pas quand la course à la chefferie aura lieu [ni] quelle sera la liste des candidats , précise-t-elle.

Trop près de Jason Kenney, croit l’opposition

Dans un communiqué publié après l’annonce, samedi, le Nouveau Parti démocratique (NPD) soutient que le discours et la liste des appuis de Travis Toews représentent une continuité directe avec les politiques et les pratiques de Jason Kenney .

Travis Toews prétend qu’il remédiera aux erreurs du gouvernement Kenney, [mais] son premier geste est d’embrasser les principaux partisans de Jason Kenney et les architectes de quelques-unes des pires décisions du gouvernement , soutient la chef adjointe du NPD, Sarah Hoffman, dans le communiqué.

Ça confirme simplement ce que plusieurs pensaient, à savoir que Travis Toews veut marcher directement dans les traces de Jason Kenney.

Avec les informations de Jade Markus