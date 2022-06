Une analyse rapide du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean s’impose

Le Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean doit faire l'objet d'une évaluation indépendante dans les plus brefs délais, et ce, même s'il n'arrivera pas à échéance avant 2026.

C'est ce qu'avance le président du conseil d'administration de l'organisation Un lac pour tous, Luc Simard.

Selon M. Simard, les récentes inondations ont non seulement provoqué d'importants dommages dans la région, mais elles ont aussi soulevé une grande question.

À son avis, nombreux sont les sinistrés et les élus locaux qui se demandent si Rio Tinto a joué correctement son rôle de gestionnaire du niveau du lac Saint-Jean.

« Il y a une question de transparence. Il y a toujours un lien de confiance à bâtir avec Rio Tinto. L’entreprise est gestionnaire de ce plan d’eau. Est-ce qu’elle le gère en fonction de ses besoins ou de ceux de la population? Il y a toujours un questionnement, un doute là-dessus. » — Une citation de Luc Simard, président du conseil d'administration de l'organisation Un lac pour tous

Aux yeux de M. Simard, il est fondamental de trouver une réponse puisque les inondations ont récemment pris des proportions étonnantes au grand déplaisir des dirigeants locaux et surtout des sinistrés.

Ça a été une surprise , s’exclame-t-il.

On n’est pas vraiment dans un milieu où on a l’habitude [de devoir composer avec] de pareilles inondations. On n’est pas en Beauce, sur le bord du Saint-Laurent ou encore à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. C’était vraiment inhabituel , souligne-t-il.

« Il va falloir qu’on en discute, qu’on fasse un bilan de tout ça, qu’on regarde comment ça a été géré. » — Une citation de Luc Simard, président du conseil d'administration de l'organisation Un lac pour tous

Pour le moment, l’étendue exacte des dommages n’a pas été déterminée.

On n’a pas encore cette information-là. Il est trop tôt. Il y a un inventaire qui va être fait , assure M. Simard.

Luc Simard Photo : Radio-Canada

Même si le bilan se fait encore attendre, il est évident que les dégâts ont été majeurs.

M. Simard ne se dit pas prêt à lancer la pierre à Rio Tinto pour autant.

D’après lui, la crue printanière a été exceptionnelle en raison d’une combinaison de facteurs.

Il rappelle qu’en un court laps de temps, la température a monté en flèche, ce qui a fait en sorte que la neige a fondu à la vitesse de l’éclair.

Parallèlement, un autre facteur aggravant s’est aussi mis de la partie : la pluie abondante.

Dans de pareilles circonstances, il y a lieu de se demander si l’entreprise [Rio Tinto] se devait d’être plus proactive avant la crue pour faire baisser le niveau du lac encore davantage .

Il faut coûte que coûte que des élus, des responsables de clubs nautiques et d’associations de villégiateurs ainsi que des riverains soient invités à se prononcer à ce sujet, conclut Luc Simard.

Sur la base d’une entrevue de Gilles Munger