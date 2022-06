Transport, logement, main-d’œuvre : le PLQ promet de s’attaquer aux défis de la Gaspésie

On a une crise du logement à régler, des problèmes de main-d'œuvre, l’inflation et la crise climatique qui est importante et qu’il faut prendre au sérieux, ce qui n’est pas du tout fait par le gouvernement actuellement , énumère-t-elle en entrevue à l'émission Au cœur du monde.

Celle-ci a terminé sa tournée préélectorale en Gaspésie, en rappelant que son parti a adopté une charte des régions en avril dernier, qui vise à donner aux régions les moyens financiers pour se développer.

Si Mme Anglade est élue première ministre, la cheffe libérale promet d'instaurer un secrétariat par région, qui dépendra d'un sous-ministre régional responsable du développement de son territoire.

Il doit y avoir à l’intérieur de la machine gouvernementale un porte-voix, un porte-étendard des régions. Au lieu d’avoir 5000 personnes dans la fonction publique qui vont être délocalisées dans les régions, on veut avoir des gens qui ont un véritable pouvoir décisionnel , explique-t-elle.

Ce secrétariat régional travaillerait en collaboration avec les élus locaux.

Donner plus de moyens

Le PLQ promet aussi une décentralisation de la construction de logements qui touche particulièrement la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, afin de bonifier l'offre sur le territoire.

Il en manque partout des logements en Gaspésie, mais les moyens financiers ne sont pas au rendez-vous , constate Dominique Anglade.

Dominique Anglade en visite à Percé. Photo : Radio-Canada

L'accès aux médecins de famille représente aussi un enjeu important pour la cheffe libérale.

Dans la région de la Gaspésie, il y avait 1100 personnes qui n’avaient pas de médecin de famille il y a quatre ans, et aujourd’hui, on est rendu à 4800 personnes qui n’ont pas de médecin. Si tu veux être attractif, il faut pouvoir offrir un logement, mais aussi des soins de santé et des services de garde digne de ce nom.

« Il faut donner plus de moyens à nos régions. » — Une citation de Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

La cheffe du PLQ a profité de son passage en Gaspésie pour critiquer le chèque de 500 $ offert aux Québécois gagnant moins de 100 000 $ par an.

Avec l’inflation, le gouvernement engendre des revenus substantiels. Quand François Legault dit qu’il offre 500 $, la réalité, c’est qu’il a pris 700 $ dans les poches de chaque Québécois , explique-t-elle.

Mme Anglade propose plutôt des mesures qui réduisent la facture pour les Québécois. Elle prend comme exemple ses propositions d'offrir les services de traversiers gratuitement à tous les Québécois, une mesure qui coûterait 20 millions de dollars qu’elle a fait valoir il y a deux semaines lors de son passage aux Îles-de-la-Madeleine, ou celle d’octroyer un chèque de 2000 $ non imposable aux personnes de plus de 70 ans.