Deux femmes perdent la vie dans un accident de la route près de Miramichi

Une femme de 72 ans et une autre de 55 ans de Dieppe sont décédées à la suite d’une collision entre deux véhicules sur la route 8 près de Miramichi, samedi après-midi.

Des policiers du détachement de Neguac de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) ont été appelés sur les lieux vers 13 h 40.

Selon la GRC , la collision se serait produite lorsque la voiture qui circulait en direction sud a traversé la ligne médiane pour heurter de plein fouet une camionnette.

La conductrice et unique occupante de la camionnette a été transportée à l’hôpital, et on ne craint pas pour sa vie.