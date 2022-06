Québec propose jusqu’à 225 nouvelles places en CPE en Abitibi-Témiscamingue

Québec ouvre la porte une fois de plus au développement de nouvelles places en services de garde éducatifs en Abitibi-Témiscamingue.

Le ministre de la Famille Mathieu Lacombe a annoncé la réouverture d’un nouvel appel de projets pour la création de 2500 places à l’échelle du Québec.

En Abitibi-Témiscamingue, ce sont entre 168 et 225 nouvelles places qui pourraient être développées d’ici 2025.

Rouyn-Noranda pourrait obtenir la plus grande part du gâteau, avec 100 places, tandis que la Vallée-de-l’Or et le Témiscamingue ont une possibilité de 60 nouvelles places chacune. Un petit projet pouvant offrir jusqu’à cinq nouvelles places est aussi possible en Abitibi-Ouest.

L’appel de projets est ouvert du 6 au 23 juin. Les CPE et garderies qui seront retenus auront un délai maximal de 24 mois pour les rendre disponibles aux familles du Québec.

Rappelons que Québec a déjà autorisé des projets totalisant près de 800 nouvelles places en CPE en Abitibi-Témiscamingue depuis août 2021.