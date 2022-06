Un organisme de bienfaisance exhorte les touristes à rester à l’écart de certains zoos

Un organisme de bienfaisance basé à Toronto et voué à la protection des animaux exotiques estime que les zoos en bordure de route de la province sont sous-réglementés et dangereux. Ils exhortent les touristes à faire des choix plus éthiques cet été.

La société torontoise World Animal Protection décrit les zoos en bordure de route comme étant dangereux , affirmant que la province a peu de réglementations propres, choisissant plutôt de laisser la gestion et l'application de la propriété d'animaux exotiques à ses 444 municipalités, ce qui entraîne une mosaïque de règles qui varient d'une communauté à l'autre.

Michèle Hamers, responsable de la campagne sur la faune de World Animal Protection, explique que cela signifie que n'importe qui peut gérer un zoo, quel que soit son niveau d'expérience ou sa connaissance des animaux exotiques potentiellement dangereux, tels que les lions et les tigres.

« Presque tous ceux qui ont des animaux exotiques peuvent techniquement gérer un zoo, quels que soient leurs qualifications, leur expertise ou leurs moyens financiers. » — Une citation de Michèle Hamers

Les zoos privés font l'objet de peu d'examens de surveillance

En conséquence, les zoos privés changent de main sans trop de surveillance gouvernementale. L'exemple le plus récent est Greenview Aviaries, un zoo en bordure de route situé à Morpeth, en Ontario, dans la municipalité de Chatham-Kent. L'installation ainsi que ses 450 animaux ont été mis en vente plus tôt cette année pour 4,5 millions de dollars.

Selon les médias, l'installation a été achetée ce printemps par Rob et Alicia Patten. CBC News a tenté de contacter les nouveaux propriétaires via le zoo lui-même, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Le béluga « bien-aimé » Gia. Photo : Marineland

Le zoo privé est l'un des trois du Sud-Ouest de l'Ontario qui abritent des lions et des tigres, tous à moins d'une heure de London. Les autres sont le zoo Killman à Caledonia, et le parc naturel Twin Valley à Brantford.

Michèle Hamers a déclaré que, comme l'Ontario a peu de normes en matière de garde d'animaux sauvages exotiques, il est important que les familles qui souhaitent montrer ces animaux à leurs enfants de près choisissent des installations accréditées par l'Association canadienne des zoos et aquariums (AZAC).

Habituellement, les établissements accrédités par l'AZAC en font mention sur leur site web. C'est donc le moyen le plus simple de savoir s'il est accrédité , souligne-t-elle.

Elle ajoute que l'une des meilleures façons de savoir si un zoo en bordure de route traite correctement ses animaux est l'attention que l'installation accorde à la conception d'un enclos qui se concentre sur les besoins de l'animal, y compris l'espace pour se déplacer.

La plupart d'entre eux détiennent des animaux dans de petites cages, de mauvaises conditions et peu de réflexion sur l'animal gardé en captivité. Tout est organisé et créé pour que les gens puissent voir les animaux.

Changer l'attitude du public

La visite de ces zoos privés, en particulier ceux qui permettent aux clients d'interagir avec les animaux et de les toucher, soulève un certain nombre de questions éthiques sur le traitement de leurs ménageries, indique Kendra Coulter, présidente du chancelier pour l'excellence en recherche à l'Université Brock et membre du Centre d'Oxford pour l'éthique animale.

Kendra Coulter souligne le cas de Marineland, un zoo privé à Niagara Falls, qui fait actuellement face à des accusations d'utilisation de dauphins et de baleines captifs à des fins de divertissement sans permis provincial.

Elle a déclaré que le fait que le parc soit confronté à un examen public sans précédent illustre à quel point les attitudes changent en ce qui concerne l'idée de zoos et d'animaux captifs exposés et si c'est moralement juste.

Un éléphant du zoo de Granby Photo : Gracieuseté du Zoo de Granby

De nouvelles connaissances scientifiques sur le comportement animal, y compris une nouvelle compréhension des capacités mentales et intellectuelles des animaux et des besoins et désirs sociaux, changent la façon dont nous voyons les animaux en captivité, selon elle.

« Je pense que les gens se posent de plus en plus cette question fondamentale, même s'il existe une norme d'accréditation : "Est-il éthique pour nous de garder des animaux sauvages en petit nombre sur de très petits territoires et terrains pour notre propre divertissement?" » — Une citation de Kendra Coulter

Comme autre option, les familles peuvent choisir de visiter des refuges pour animaux domestiques, comme le Donkey Sanctuary of Canada à Puslinch, en Ontario, où les animaux sont déjà habitués à interagir avec les gens, ce qui permet aux visiteurs de répondre à leurs besoins de voir les animaux de près.