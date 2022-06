À 2 jours de la partielle dans Thompson, les candidats tentent de séduire l’électorat

La candidate du Parti progressiste-conservateur du Manitoba Charlotte Larocque et le néo-démocrate Eric Redhead courtisent l’électorat de la circonscription de Thompson, dans le nord du Manitoba, au fur et à mesure que l’élection partielle du 7 juin approche.

Cette consultation permettra de combler le siège laissé vacant à la suite du décès de Danielle Adams, du NPD , qui a perdu la vie dans un accident de la route en décembre dernier.

La candidate du Parti progressiste-conservateur Charlotte Larocque a déclaré que les gens de la circonscription de Thompson seraient mieux représentés par elle, en ce sens qu’elle sera une voix au sein du gouvernement.

Son rival Eric Redhead a plutôt indiqué que les progressistes-conservateurs ont laissé le système de soins de santé délabré et que seul le NPD donnera la priorité au Nord.

Ce dernier a été jusqu’à tout récemment le chef de la Première Nation Shawattawa et il compte tisser au bout de l’héritage de sa gestion à ce poste.

En effet, il explique avoir longtemps travaillé pour améliorer la vie des gens, que ce soit dans le domaine des soins de santé ou de la réponse aux crises, rappelant son travail alors qu’il a sollicité l’armée pour venir au secours de la communauté autochtone pendant la pandémie.

J'ai accompli tout ce que je voulais accomplir en tant que chef. J'ai fait toutes les promesses que j'ai faites et je les ai tenues , a souligné M. Redhead.

J'ai pensé qu'il était temps de passer à un niveau supérieur et de défendre mes intérêts à un tout autre niveau.

Il compte faire de l’amélioration des soins de santé une priorité tout en déplorant la pénurie d'infirmières dans le réseau de santé de la province.

Il a ajouté que la sécurité routière et le coût de la vie conssitue ses autres priorités.

Je sais que sous un nouveau gouvernement néo-démocrate, le Nord aura ce qu'il mérite.

Un bilan à défendre

De son côté Charlotte Larocque table sur le bilan du gouvernement se disant impressionnée par son approche inclusive dans la réalisation des projets.

Elle a cité un projet minier à Lynn Lake dans lequel la communauté, les partenaires des Premières Nations et les autres niveaux de gouvernement ont tous collaboré.

Mme Larocque, propriétaire d'une entreprise, dit avoir remarqué que le développement économique, les soins de santé et l'amélioration des routes ont tous pris du retard.

Elle affirme se présenter pour créer la prospérité faisant allusion à l'exploitation minière comme exemple.

Elle ne voudrait pas aussi jouer sur le terrain de la complaisance puisqu’elle a hâte de se battre pour pousser le gouvernement à régler les urgences dans la communauté du nord de la province.

Je veux qu'ils sachent de quoi je parle quand je dis : "Cette communauté n'a pas d'eau potable. Cette communauté a besoin de logements".

Quand vous voyez quelqu'un avec deux enfants en bas âge et un gros trou dans sa porte, alors qu'il fait -40 C et que la neige arrive, ce n'est pas une façon de vivre […] Je croise les doigts et j'espère que les électeurs feront un choix intelligent, et que nous pourrons réellement créer ce changement positif.

Les Libéraux du Manitoba ne présentent pas de candidat à cette partielle en hommage à Danielle Adams.

Le NPD a remporté le siège dans Thompson, un immense territoire dans le nord du Manitoba, à toutes les élections depuis 1969.

Cependant, les néo-démocrates ont perdu la circonscription à deux reprises au profit du Parti progressiste-conservateur.

Le vote par anticipation pour la partielle s’est déroulé jusqu’à samedi.

Actuellement, les progressistes-conservateurs détiennent 36 des 57 sièges de l’Assemblée législative. Le NPD en a 17, et les libéraux occupent 3 sièges.

Avec les informations de Ian Froese