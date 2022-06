La garderie Aux pommettes rouges déplore la lenteur administrative de Québec

La garderie Aux pommettes rouges accueille présentement 29 enfants.

Depuis décembre, ils fréquentent de tout nouveaux locaux, spacieux et fraîchement rénovés. L'objectif du propriétaire, Simon Lévesque, est d'offrir 24 places de plus, pour un total de 53 places.

Selon des données récentes du ministère, 550 enfants attendent une place en garderie dans la MRC de Rimouski-Neigette. Photo : Radio-Canada

Je m’attendais à ce que ça soit possible qu’on rentre avec le nouveau personnel et les nouveaux locaux remplis au mois d’avril. […] Mais, je ne peux pas retenir du personnel pendant six mois, alors que je ne peux pas les payer , explique M. Lévesque.

Il indique que quatre mois se sont écoulés depuis le dépôt de la demande au ministère.

« On est dans une drôle de situation parce qu’il manque de places, on pourrait avoir les places. On a déjà une garderie qui est reconnue. Après ça, qu'est-ce qu'on attend? » — Une citation de Simon Lévesque, propriétaire de la garderie Aux pommettes rouges

Simon Lévesque est propriétaire de la garderie Les Pommettes rouges à Saint-Fabien. Photo : Radio-Canada / Lisa-Marie Bélanger

Sarah Larochelle, qui est membre du comité de parents à la garderie Aux pommettes rouges, considère que cette attente auprès du ministère de la Famille est un non-sens.

En attendant qu’une place pour sa fille soit disponible, Mme Larochelle mentionne avoir repoussé son retour au travail de quelques mois.

« Si ce [délai d’attente] c’est le plus rapide que le ministère voulait, ce n’est toujours pas raisonnable. » — Une citation de Sarah Larochelle, membre du comité de parents à la garderie Aux pommettes rouges

Sarah Larochelle, membre du comité de parents à la garderie Aux pommettes rouges. Photo : Radio-Canada

Mme Larochelle note qu’une équipe du ministère est venue à la garderie pour prendre des mesures et vérifier que tout était conforme .

En tant que parent, moi je trouve ça un peu insultant d'être chez moi, d'écouter le ministre parler qui nous dit : ‘’on a tout fait ce qui est en notre mesure pour que ça soit plus rapide, les délais sont minimisés’’, quand on sait que depuis février on est prêts , affirme-t-elle.

Bien au fait du dossier, le député de Rimouski, Harold LeBel, offre son appui au propriétaire de la garderie Aux pommettes rouges. Il s'explique mal les délais administratifs.

Pour ce qui est des 24 places [supplémentaires], il n'y a pas de raisons pour que ça ne bouge pas plus vite. La garderie est prête, on peut le faire puis ça peut aider des parents rapidement. Je ne comprends pas que ce soit si long , lance le député.

Le député de Rimouski, Harold LeBel (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le ministère de la Famille confirme que la demande de la garderie a été analysée en mai par le Comité consultatif sur l’offre de services de garde éducatifs à l’enfance.

À compter du premier septembre, ces comités consultatifs seront remplacés par des comités régionaux qui conseilleront le ministre, Mathieu Lacombe, sur les besoins et priorités de leur secteur, ce qui devrait améliorer les délais de traitement.

Avec les informations de Lisa-Marie Bélanger