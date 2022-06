Procès de Jacob Hoggard : le jury a demandé à réentendre presque tout le procès

Le jury au procès de Jacob Hoggard a repris dimanche matin ses délibérations pour un sixième jour d'affilée au palais de justice de Toronto. Selon l'expert Ari Goldkind, quelque chose ne tourne plus rond dans leurs discussions.

Jacob Hoggard, 37 ans, est accusé de contacts sexuels inappropriés à l'endroit d'une mineure et d'agressions sexuelles ayant causé des blessures contre la même adolescente et une adulte dans la région torontoise il y a six ans.

Le jury est dans une impasse depuis jeudi, parce qu'il était incapable d'en arriver à un verdict unanime pour une ou trois accusations qu'il n'a pas identifiées.

Jacob Hoggard à l'entrée du palais de justice de Toronto le 9 mai 2022. Photo : Radio-Canada / Allie Elwell

Il a déjà dégagé un verdict partiel unanime dont la nature n'a pas été révélée, mais la juge lui a demandé pour le moment de ne pas le révéler à la cour. Ce verdict concerne une ou des accusations que le jury n'a pas nommées non plus.

Les jurés ont réécouté depuis vendredi après-midi les témoignages des deux présumées victimes et de l'accusé, en plus de réentendre un appel téléphonique de 15 minutes entre le chanteur et la seconde plaignante au sujet des événements du 22 novembre 2016.

Cela fait beaucoup, selon l'analyste Ari Goldkind, qui est lui-même avocat criminel de la défense. Il n'est pas rare de voir un jury demander à réentendre quelques extraits d'un procès, mais pas la moitié des audiences, c'est donc étonnant , dit-il

L'Hôtel Thompson, où la plaignante numéro 2 allègue qu'elle a été violée à répétition par Jacob Hoggard en novembre 2016 à Toronto. Photo : Radio-Canada / CBC

Me Goldkind, qui n'est pas associé à ce procès, affirme que plus le temps passe, plus les possibilités d'un appel s'agrandissent, en particulier si l'accusé est reconnu coupable.

Les jurés sont donc soit désespérément dans une impasse, soit ils travaillent encore plus d'arrache-pied que l'on pourrait s'attendre d'un jury , poursuit-il.

L'analyste pense que le jury est en fait perdu et qu'il tente de trouver une raison de reconnaître l'accusé coupable plutôt que de l'innocenter faute de consensus .

Il estime que la situation est inquiétante du point de vue de la défense, parce qu'il ne souhaite pas qu'un ou des jurés fassent des compromis pour rejoindre la majorité et en finir avec ces délibérations.

L’avocat torontois Ari Goldkind Photo : Radio-Canada

Il ajoute que le jury fait preuve d'une démarche contradictoire, parce qu'il était prêt à démissionner à deux reprises depuis jeudi, mais qu'il a finalement persévéré à la demande de la cour tout en demandant dans le même temps à réentendre trois témoignages et un enregistrement sonore.

L'impasse deviendra intolérable selon lui, lorsque les jurés feront savoir à la juge qu'ils ne s'écoutent même plus, qu'ils en sont parvenus à se détester et qu'ils subissent d'énormes pressions de leurs pairs pour compromettre leurs opinions .

Ari Goldkind rappelle que le jury délibère depuis mardi après-midi et qu'on ne peut encore parler de délibérations qui tirent en longueur à ce stade-ci, malgré l'approche inusitée du jury dans ce procès.

Le palais de justice au centre-ville de Toronto, où les se tiennent les délibérations du jury au procès de Jacob Hoggard. Photo : CBC

Une impasse insurmontable mènerait à la tenue d'un second procès contre Jacob Hoggard pour les accusations sur lesquelles le jury ne s'est pas entendu.

Pour l'heure, le jury doit finir d'entendre dimanche matin le dernier enregistrement qu'il a demandé samedi matin.

Il s'agit du témoignage de la première plaignante, qui avait 15 et 16 ans au moment des faits reprochés en avril 2016 (contacts sexuels inappropriés) et en septembre 2016 (agression sexuelle ayant causé des blessures).

On s'attend à ce qu'il retourne ensuite à ses délibérations en privé dans une salle du tribunal réservée à cette fin.

Le procès a déjà montré que les relations entre la juge et la défense ont été difficiles. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

L'audition de tous ces enregistrements a à nouveau créé un froid samedi entre la défense et la magistrate Gillian Roberts de la Cour supérieure de l'Ontario.

Me Megan Savard a adressé une objection, forçant ainsi le départ du jury, parce qu'elle avait noté que la juge était en train de secouer la tête au moment de réentendre l'appel téléphonique que son client a enregistré à l'insu de la seconde plaignante.

Je soupçonne que ce n'était que par inadvertance, mais je voulais l'inscrire dans les transcriptions de la cour , a-t-elle expliqué.

Eh bien, je ne suis qu'un être humain et vous savez ce que je ressens à ce sujet , a répliqué la juge visiblement contrariée.

J'ai fait tout mon possible jusqu'à présent pour vous présenter sous un jour sympathique, mais j'entends votre objection et je ferai de mon mieux à l'avenir pour garder un visage impassible , a-t-elle ajouté.

Le jury dans ce procès est composé de dix hommes et deux femmes. Photo : Radio-Canada

Les jurés n'ont aucun accès à leur téléphone cellulaire ni à aucun appareil électronique comme des tablettes ou des ordinateurs.

À l'hôtel, où ils sont isolés en dehors de leurs heures de délibérations, ils n'ont aucun accès à Internet, ni à une télévision, ni à une radio, ni même à des journaux. Ils n'ont droit qu'à un livre.

Ils ne peuvent non plus se rencontrer dans la chambre des uns ou des autres. Un auxiliaire de justice est de surveillance dans le corridor de l'étage de l'hôtel où ils séjournent.

Ce sont des employés de cour qui doivent avertir les jurés de toute urgence familiale, de jour comme de nuit.