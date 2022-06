La zone piétonne de retour cet été à Rouyn-Noranda

Du 16 juin au 14 août, la zone piétonne sera de retour pour la troisième année, mais sans restrictions sanitaires.

L'objectif de la démarche initiée en collaboration avec la municipalité est de valoriser le centre-ville tout en favorisant l’achat local avec beaucoup d’animation.

D'ailleurs, deux ventes en plein air seront tenues à l'ouverture de la zone le 16 juin et la deuxième le 21 juillet.

La présidente de la Société de développement commercial de Rouyn-Noranda, Gabrielle-Anne Leduc, s’attend à une hausse de l'achalandage cette année.

Tout au long des 8 ou 9 semaines, l'objectif c'est vraiment que les gens viennent marcher. Il va y avoir des 5 à 7 tous les vendredis à notre espace Fonderie Horne du côté du Mikes, c’est organisé avec Osisko en lumière cette année. Et il y aura aussi quelques événements avec les restaurateurs [...] Côté aménagements et structures, ça reste la même chose, mais avec les mesures sanitaires enlevées, d'après moi ça va créer un plus bel achalandage , indique la responsable.

Selon Gabrielle-Anne Leduc, la zone piétonne est bénéfique pour les commerçants et aussi très attendue des citoyens. Les gens nous écrivent déjà, qu'ils ont hâtes et qu'ils sont prêts à venir marcher et voir les commerçants. On s'attend cette année à ce que ça soit une plus grosse ambiance justement en raison du [retrait] des mesures sanitaires , dit-elle.

Elle insiste aussi sur le respect des règles en vigueur et compte sur l'aide de la Sûreté du Québec à cet effet.

Cette année, il va y avoir beaucoup d'informations qui seront mises dans chaque coin de rue pour respecter les règles , dit-elle.