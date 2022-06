Le légendaire peintre canadien Christopher Pratt s’est éteint à 86 ans

Le peintre et graveur de renommée internationale Christopher Pratt est mort à 86 ans dans sa maison de la baie St Mary’s, à Terre-Neuve, entourée de sa famille et de ses amis, dimanche matin. Il laisse dans le deuil quatre enfants.

« Le Canada a perdu un grand artiste. » — Une citation de Emma Butler, amie du défunt et fondatrice de la galerie Emma Butler à Saint-Jean de Terre-Neuve

Né en 1935, à Saint-Jean de Terre-Neuve, Christopher Pratt a souvent été désigné comme l’un des plus grands peintres canadiens au cours de sa longue et fructueuse carrière.

Ses toiles, qui oscillent entre fiction et réalité, montrent les paysages de Terre-Neuve-et-Labrador empreints de mystère et de magie.

On peut entre autres y voir des vues routières, de l’architecture, des paysages marins et des bateaux. Les origines de son œuvre sont essentiellement autobiographiques.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Winter at Whiteway, une peinture de Christopher Pratt réalisée en 2004. Photo : Gracieuseté : Mira Godard Gallery

Il y a de la magie dans ses peintures , explique le directeur de la galerie Beaverbrook à Fredericton et auteur du livre Christopher Pratt : Six Decades. On le qualifie de peintre du réalisme magique pour une bonne raison. Lorsque vous regardez ses tableaux, c’est comme s’ils vous regardaient en retour.

Christopher Pratt a été nommé officier et compagnon de l’Ordre du Canada. Il est également récipiendaire de l'Ordre de Terre-Neuve-et-Labrador.

Ses œuvres sont exposées partout au Canada et ailleurs, notamment au Musée des beaux-arts du Canada.

Un fier Terre-Neuvien-et-Labradorien

Christopher Pratt a vécu presque toute sa vie sur la côte est de Terre-Neuve. Il a toutefois fait des études à l’Université Mount Allison de Sackville, au Nouveau-Brunswick, où il a reçu un diplôme de préparation à la médecine.

Il y a ensuite fait un baccalauréat en beaux-arts dans cet établissement, puis est parti en Écosse étudier à la Glasgow School of Art.

En 1980, Christopher Pratt dessine le drapeau officiel de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le gouvernement provincial l’adopte la même année, remplaçant alors le Union Jack.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le drapeau provincial de Terre-Neuve-et-Labrador, conçu par Christopher Pratt, a été dévoilé le 29 avril 1980. Photo : Radio-Canada

Avant de présenter sa proposition finale, Christopher Pratt avait créé des dizaines de dessins de drapeaux.

Je crois que le comité aurait très bien pu trouver un meilleur graphiste, je ne le conteste pas. Je dirais néanmoins, en toute modestie, qu’ils n’auraient jamais pu trouver quelqu’un qui tienne autant à la province que moi , avait-t-il dit à l’époque.