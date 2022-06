Un avant-goût du Festival western de Saint-Tite

Le 54e Festival western de Saint-Tite n'aura lieu qu’en septembre prochain, mais certains ont pu en avoir un avant-goût ce vendredi et samedi. Qualifications, rodéos, spectacles et feux d’artifice étaient au menu. La fébrilité de retrouver le festival dans toute sa splendeur était palpable.

Le rodéo du samedi soir avait de quoi satisfaire les plus fidèles spectateurs. 7 500 billets gratuits étaient disponibles dans les estrades pour ce Festival à petite échelle et ils ont tous trouvé preneur.

«J’adore! Je vais revenir en septembre», a lancé cette spectatrice dans les estrades. Photo : Radio-Canada

Un Festival 100 % normal en septembre?

Le public a pu renouer en 2021 avec le Festival, mais les habitués savent que la dernière édition n’était pas comme les autres. En raison de la pandémie, l’événement était de moins grande envergure.

On pense que ça ne reviendra peut-être pas à 100 % normal, mais toute l’équipe du Festival et autant les bénévoles ont travaillé fort pour offrir une édition régulière , explique Klara Paquet, agente aux communications pour le festival.

« Le monde a hâte de retrouver leur Saint-Tite » — Une citation de Klara Paquet, agente aux communications pour le Festival western de Saint-Tite

Le 54e Festival western de Saint-Tite doit avoir lieu du 9 au 18 septembre prochain. Déjà, l’engouement se fait sentir, la soirée du samedi affiche complet alors que les billets sont en vente depuis quelques heures.

On s’attend à environ 650 000 visiteurs au minimum, puis on pense même battre des records cette année. Le monde est super fébrile. On le voit avec les festivités qui commencent ce week-end , ajoute Mme Paquet.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin