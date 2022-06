Trois collations des grades à l’Université Bishop’s pendant la fin de semaine

C'est une fin de semaine hors de l'ordinaire à l'Université Bishop's, alors que les finissants de 2020, 2021 et 2022 reçoivent leur diplôme. Samedi, les étudiants de la cohorte 2020 ont enfin fait leur entrée au centre sportif de l'université Bishop’s après deux ans de pandémie.

C'est dur parce qu'on voulait dire au revoir à notre gang, il y a quand même des gens qui n'ont pas été capables de venir ici malheureusement, mais je suis contente qu'on l'ait fait , a souligné Nadia Rochefort, diplômée de 2020.

Les finissants de sa cohorte avaient suivi leurs derniers cours en ligne et ne se s’étaient pas vus en personne depuis deux ans. L’heure était donc à la fête.

Aujourd'hui, ce sont les retrouvailles, de revenir back home à la maison. Ça fait du bien de revenir ici , s’est exclamé Marie-Emmanuelle Genesse, une autre finissante présente samedi.

Un doctorat honorifique pour Louis Garneau

L'homme d'affaires Louis Garneau a reçu un doctorat honorifique. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

L'homme d'affaires Louis Garneau était également sur place et a reçu un doctorat honorifique.

Il indique grandement apprécier cet honneur après quelques années difficiles pour son entreprise de vélos et d’accessoires, qui a frôlé la faillite il y a quelques années. C'est un peu grâce à la pandémie que Louis Garneau sports est redevenue rentable. La pandémie, je pensais vraiment que ça allait m'achever, et le vélo est devenu populaire [...] Comme on dit, la business s'est mise à remarcher , remarque-t-il.

« La résilience, la persévérance. C'est aussi ce que j'ai appris dans le vélo. Je suis un cycliste olympique et je m'amuse à dire que j'ai gagné 150 courses, mais j'en ai perdu 500. Il faut apprendre à perdre pour gagner. » — Une citation de Louis Garneau, homme d’affaires et récipiendaire d’un doctorat honorifique

Il se félicite d'avoir résisté à vendre son entreprise à des intérêts américains et souhaite que les gens d'affaires gardent leur entreprise au Québec. Mon idole, c'est Jean Coutu. Il a pris sa retraite à 93 ans. J'en ai 63. Il me reste 30 ans pour finir ma job et ma mission de la garder au Québec! , s’exclame-t-il.

On s'est dit que Louis Garneau, c'est la personne parfaite pour recevoir un doctorat honoris causa. Sa carrière sportive, sa carrière comme hommes d'affaires, les défis auxquels il a fait face et sa façon de remonter. Quels beaux messages pour nos étudiants , souligne quant à lui Michael Goldbloom, le principal de l'Université Bishops.

Avec les informations de Jean Arel