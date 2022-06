Un nouveau promoteur souhaite développer un projet sur la rue du Pacifique

Rappelons que Robert Côté a présenté plusieurs versions de ses projets aux citoyens au fil des ans sans arriver à rallier l’opinion publique. En février dernier, il a annoncé vouloir passer à autre chose après avoir essuyé un autre revers.

Vincent Fauteux indique être conscient que les citoyens s'opposeront à tout projet qui ne leur conviendra pas. Il compte cependant expliquer clairement ses intentions aux résidents et s'ouvrir à leurs recommandations. Il dit vouloir proposer un projet d’immeuble qui va suivre la rue du Pacifique. On parle d'un immeuble de neuf étages. La dernière mouture parlait de 230 unités, nous, on regarde autour de 180 unités, donc c'est 50 unités de moins. [...] Notre objectif dans le fond, c'est de faire un bâtiment qui va super bien cadrer dans son environnement , explique le président-directeur général du Groupe la Renaissance.

Le promoteur Vincent Fauteux. Photo : Radio-Canada / Pierrick Pichette

La prochaine étape, c'est d'aller faire une session d'information citoyenne, pour vraiment aller bien expliquer le projet, le présenter aux gens qui ont des inquiétudes, aller désamorcer les craintes, leur permettre de voir le projet dans son milieu. [...] On s'est reculés sur la rue Pacifique, on a fait aussi des modulations au niveau de l'architecture pour diminuer l'impact visuel et se faire le plus petit possible , soutient-il.

Le promoteur s'inspire d'une autre de ses résidences, sans se limiter à la même clientèle, pour développer ce projet de logements haut de gamme de 55 millions de dollars. Il indique avoir bon espoir d’obtenir l'appui de la Ville pour ce projet. Ici, il y avait un projet qui avait déjà été préapprouvé au niveau de la ville, au niveau des citoyens. On s'est calqués sur cette volumétrie-là pour créer un nouveau projet .

Vincent Fauteux compte proposer un immeuble de neuf étages. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

On sait qu'on est en plein cœur de la nouvelle zone innovation. Est-ce que du logement pour des chercheurs, des chercheuses, des professeurs d'université, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait cadrer dans sa vision d'affaires ? [...] C'est correct qu'il y ait des choses qui se bâtissent pour tous les types de clientèles , remarque la mairesse de Sherbrooke Évelyne Beaudin.

Si tout se déroule comme prévu pour le promoteur, l'immeuble pourrait recevoir ses premiers locataires vers la fin de 2025.

Avec les informations de Pierrick Pichette