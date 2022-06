Le signal de départ sonnera à 8 h au Marathon Baie-des-Chaleurs dimanche

Les courses jeunesse ont ouvert l’événement samedi. Malgré le temps nuageux et frais, les jeunes coureurs étaient nombreux sur la ligne de départ.

C’était beau de voir les sourires et la fierté à l’arrivée. Les parents qui s’impliquent, les grands-parents aussi, témoigne la coordonnatrice du Marathon Baie-des-Chaleurs, Luce Plourde. C’est ça qu’on veut faire, créer un mouvement. Les jeunes veulent bouger, encourager leur famille, et là, ça devient une grande communauté active et c’est vraiment génial !

Luce Plourde est coordonnatrice du Marathon Baie-des-Chaleurs à Carleton-sur-Mer. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Samedi marquait aussi un retour à la normale pour l’événement. Les autorités de la Santé publique permettent à la direction du Marathon Baie-des-Chaleurs à admettre autant de participants que désiré sur la ligne de départ.

Restructuration du marathon

Lors de ses deux années de pause, l’organisation a dû relever quelques défis, dont celui d’un changement de gestionnaire, indique le directeur de l’organisme Bouge pour que ça bouge, Jean-François Plourde.

Cette année, c’est la première année que notre organisme coordonne le Marathon Baie-des-Chaleurs au complet. Il a fallu reprendre les livres et étudier ce que les gens avant nous avaient bien fait. On essaie aussi d’y mettre notre couleur et de s’assurer de bien faire ça, autant que ceux qui le faisaient avant nous. Ça été ça le gros défi , explique le directeur.

Jean-François Plourde est directeur de l'organisme Bouge pour que ça bouge. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Le 9e Marathon Baie-des-Chaleurs se poursuit toute la journée dimanche. Dès 8 h, les épreuves débuteront. Au menu : marathon, demi-marathon, ainsi que les courses de 10, cinq et trois kilomètres.

D’après les informations de Marguerite Morin