Ouverture d’un centre d’aide pour les travailleuses du sexe à Hamilton

Un centre d'aide pour les travailleuses et travailleurs du sexe ouvrira ses portes à Hamilton lundi. Le centre SWAP tire son nom et est géré par le Sex Workers Action Program (Programme d’action pour les travailleurs du sexe, traduction libre). L'endroit leur servira de lieu de rassemblement, de repos, tandis que du soutien psychologique y sera offert.

Le local est situé sur la rue Barton, une artère bien connue pour la prostitution de rue dans le centre-ville. Il est équipé d’une petite cuisine, de vêtements de rechange, d’un lit, de livres et même d’un poteau de danse.

Elles doivent savoir qu'elles sont les bienvenues dans la communauté, au lieu d'être traitées comme une nuisance. Cette expérience est réellement transformative pour elles , présente Jelena Vermilion, directrice générale du Sex Workers Action Program et elle-même travailleuse du sexe.

La travailleuse du sexe Jelena Vermilion est directrice générale de SWAP Hamilton. Photo : Radio-Canada

Depuis sa création en 2018, l'organisme affirme être venu en aide à plus de 300 travailleuses du sexe. Leur offrir un lieu de rencontre adapté à leurs besoins et géré par des personnes issues de l'industrie était essentiel, selon la psychothérapeute Arlene Pitts, qui est partenaire du centre SWAP.

Un endroit comme celui-ci est vital parce qu'il en existe très peu au Canada et qu'ils sont rarement gérés par des travailleuses du sexe qui comprennent les besoins de cette communauté , explique-t-elle.

Le centre s’adresse plus particulièrement aux travailleuses du sexe dans la rue ou qui consomment de la drogue, soit celles qui sont les plus touchées par la société, par les lois, qui sont trop surveillées et qui subissent directement l'impact de la stigmatisation , décrit Mme Pitts.

Arlene Pitts est une psychothérapeute spécialisée dans le soutien aux travailleuses du sexe. Photo : Radio-Canada

Selon Jelena Vermilion, l'initiative est bien accueillie dans le quartier. Elle admet cependant que certains résidents sont inquiets.

C'est le cas de Murray Jay, qui craint l'impact d'une telle initiative sur les commerces du quartier. Selon lui, le centre-ville d'Hamilton compte déjà beaucoup d'organismes d'aide, par exemple un site de consommation supervisé situé non loin de là.

Il déplore que les rues du quartier sont inondées avec ce genre d’activité avec des aiguilles et des préservatifs partout .

Jelena Vermilion est persuadée que son organisme arrivera à faire tomber les préjugés dont sont victimes les travailleuses du sexe.