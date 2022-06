Troisième gain d’affilée de l’Avalanche sur les Oilers

L'Avalanche a remporté un troisième match contre les Oilers, samedi à Edmonton. Avec une victoire de 4-2, le Colorado mène maintenant la finale de l'Association de l'Ouest 3-0 et pourrait balayer la série lundi.

Valeri Nishushkin a marqué deux buts dans la victoire. Le gardien Pavel Francouz a repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui, tandis que son vis-à-vis Mike Smith a été plus occupé, faisant face à 42 lancers.

Blanchis lors du dernier match au Colorado, les Oilers ont marqué sur leur premier lancer de la rencontre.

Connor McDavid a propulsé les Oilers en avance après seulement 38 secondes de jeu avec son neuvième but des séries, alors qu’il venait tout juste de sauter sur la patinoire.

Edmonton a immédiatement dû défendre son avance, car Evander Kane a écopé d’une punition majeure pour avoir frappé durement Nazem Kadri dans le coin de la patinoire. Celui qui a inscrit trois points dans la victoire des siens jeudi n’est pas revenu au jeu par la suite.

L’Avalanche a bombardé Mike Smith de huit lancers durant la supériorité numérique, mais le gardien des Oilers a été intraitable, bloquant coup sur coup des lancers de Cale Makar, de Nathan MacKinnon, de Mikko Rantanen et de Gabriel Landeskog.

Les visiteurs ont ajouté deux lancers durant une autre supériorité numérique, toujours sans réussir à déjouer Mike Smith.

Avec 3:38 à faire à la période, l’Avalanche a finalement réussi à trouver une brèche dans l’armure de Smith, mais a eu besoin de l’aide de Darnell Nurse pour ce faire.

Placé dans le coin de la patinoire, Valeri Nichushkin a lancé la rondelle devant le filet de Smith, celle-ci a touché le bâton du défenseur des Oilers pour trouver la petite ouverture entre la jambière droite du gardien et le poteau.

Au début du deuxième tiers, les Oilers ont rapidement mis le gardien Pavel Francouz à l’épreuve. Celui-ci s’est illustré devant Zack Kassian, Ryan McLeod et Waren Foegele dans les deux premières minutes de l’engagement.

L’Avalanche s’est emparé de l’avance grâce au deuxième but du match de Valeri Nishushkin après 4:37 de jeu.

Les visiteurs, qui avaient lancé 11 fois sur Mike Smith en première période, ont ajouté 18 tirs en deuxième.

À 7:34 du troisième vingt, Ryan McLeod a ramené les deux équipes à la case départ lorsqu’il a imité presque à la perfection Connor McDavid. Il s’est emparé de la rondelle dans son territoire, a traversé la patinoire à pleine vitesse, avant de déjouer Francouz d’un tir précis.

Les visiteurs ont repris l’avance cinq minutes plus tard. Un tir d'Evan Bouchard a frappé le poteau, puis la rondelle est parti dans l'autre direction. Tout juste sorti du cachot, J.T. Compher a profité de la générosité de Mike Smith, qui avait été excellent jusque là. Le tir de l’attaquant de l’Avalanche est passé entre les jambières du gardien.

Encore de l’espoir

Cody Ceci, Evander Kane, Connor McDavid, Mike Smith ainsi que l’entraîneur-chef Jay Woodcroft ont défilé devant les micros après la rencontre et tous semblaient démoraliser par la défaite, même s’ils ont affirmé le contraire.

Nous ne sommes vraiment pas dans une position idéale, mais nous ne sommes pas prêts à abandonner , a d’abord affirmé Ceci.

La série n’est pas terminée tant qu’une équipe n’a pas perdu quatre rencontres , a ajouté Smith.

Nous devrons jouer le prochain match de façon désespérée, comme nous ne l’avons jamais fait , a mentionné McDavid.

Pour sa part, l’entraîneur-chef a répété que comme c’était le cas durant la saison, l’objectif était de remporter un match, le prochain.

L’attaque en panne

Après avoir marqué 58 buts dans les 13 premiers matchs des séries, les Oilers ont été limités à deux buts dans les deux derniers matchs.

Durant toute la saison et depuis le début des séries, la plupart des victoires des Oilers sont venues dans des matchs où beaucoup de buts étaient marqués.

Les joueurs ont de la difficulté à expliquer ce qui a changé depuis quelques rencontres.

Ils ont une bonne équipe, pas seulement en attaque, mais aussi en défense, il ne faut pas l’oublier , a affirmé Connor McDavid.

Nous avons eu de bons lancers sur leur gardien, mais n’avons pas été en mesure de profiter de retours. Si vous regardez leurs buts, ils ont eu un peu de chance. Nous devons trouver une façon de provoquer notre propre chance , a quant à lui affirmé Evander Kane.

Le manque d’attaque ne semble pas être la plus grande préoccupation de Jay Woodcroft qui analyse le match plutôt dans son ensemble. Nous avons marqué deux buts, dans un match serré, et frappé un poteau après quoi ils ont marqué.

Kadri blessé

L’attaquant de l’Avalanche Nazem Kadri n’a fait qu’une présence sur la patinoire au cours de la rencontre. Après seulement une minute et six secondes de jeu, il a été frappé par Evander Kane et a semblé se blesser à une main en tentant de se protéger.

Sans donner trop de détails, l’Avalanche a confirmé qu’il ne revendrait pas dans cette série.

Evander Kane a tenté d’expliquer comment il a vu le jeu sur lequel il a reçu une punition majeure

J’étais en repli défensif, la rondelle est allée dans le coin, j’ai seulement voulu le mettre en échec, mais malheureusement il a frappé la bande d’une manière étrange et s’est blessé à une main, c’est vraiment malheureux.

Le capitaine de l’Avalanche, Gabriel Landeskog, s’est aussi exprimé sur le jeu.

J’étais sur le banc et j’ai vu ce qui s’est passé, je n’aime pas ça. C’est le genre de coup qui vous donne des frissons dans le dos. On apprend dès un jeune âge que ces coups sont dangereux, particulièrement à cette distance de la bande. Je suis certain que la ligue voudra revoir ce qui s’est passé.

Les Oilers feront maintenant face à l'élimination lundi.