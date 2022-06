Des toxines trouvées dans des moules et des palourdes vendues à Lunenburg

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a affirmé avoir trouvé dans les moules bleues récoltées lundi des toxines qui causent une intoxication paralysante aux mollusques.

Les moules et les palourdes récoltées ce jour-là auraient été vendues à deux clients le 2 juin au Corkums Island Mussel Farm and Fish Shop, a fait savoir l’agence fédérale.

Toute personne qui a mangé des palourdes ou des moules vendues à ce magasin le jeudi, selon l’agence, devrait consulter un médecin si elle présente l’un des symptômes suivants de picotements, d’engourdissement s’étendant des lèvres et de la bouche au visage, au cou et aux extrémités, des étourdissements, une faiblesse ou une paralysie des bras et des jambes, des maux de tête et des nausées et une insuffisance respiratoire.

Des palourdes. Photo : Radio-Canada

Les symptômes commencent rapidement à apparaître, de 30 minutes à trois heures.

Ces conditions peuvent mener à un décès dans les cas plus graves, avertit l’agence, qui poursuit que la cuisson et la congélation n’éliminent pas la toxine.

Jusqu’à maintenant, aucune maladie n'a été signalée.

Un porte-parole du ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse a mentionné que la toxine avait été découverte au cours d’une inspection de routine et qu’aucune autre zone dangereuse n’avait été identifiée.

L’agence a dit que la présence des toxines est attribuable aux conditions dans le milieu marin, et non aux problèmes de récolte ou de transformation.

D’après un reportage de CBC