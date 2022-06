Victime de son succès, Communauto aux prises avec un manque de véhicules

L'entreprise a récemment connu une hausse de 30 % du nombre de ses abonnés et du taux d'utilisation de ses services. Résultat : des clients ont souvent du mal à trouver un véhicule disponible lorsqu'ils en ont besoin.

Chaque fois que tu allais sur l'application, tu constatais que t'étais dans un espèce de trou noir où il n'y avait jamais de voiture. Alors tu abandonnes. Laisse faire je vais trouver une autre façon d'y aller , raconte un membre de Communauto, Patrick Dion.

Communauto se dit consciente du problème qui sévit dans plusieurs villes canadiennes et assure être en voie de le résoudre.

L'entreprise a commandé 1300 nouveaux véhicules, dont 800 pour Montréal qui passera alors de 2200 voitures à 3000. Les 500 autres seront répartis entre Québec, Toronto, Halifax, Ottawa, Edmonton et Calgary.

C'est que l'entreprise, comme beaucoup d'autres depuis deux ans, a été obligée de conjuguer avec plusieurs facteurs hors de son contrôle.

La pandémie, la guerre, les chaînes d'approvisionnement des constructeurs automobiles sont perturbées et donc les véhicules rentrent beaucoup plus lentement qu'on avait prévu , déplore Marco Viviani, vice-président développement stratégique, Communauto.

Il y a vraiment un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir , explique la professeure Catherine Morency qui estime que les gouvernements devraient intervenir.

« Pourquoi il n'y a pas plus de soutien pour l'implantation des services de ce type? Pourquoi on ne les aide pas à avoir accès à des véhicules plus facilement? [...] Les listes d'attente sont longues et ces véhicules-là vont quand même desservir plus qu'une personne. »