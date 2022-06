Des enfants d’Edmonton s’initient aux sports de compétition et à la culture du fair-play

Un peu plus de 200 enfants se sont rassemblés samedi au centre récréatif communautaire Commonwealth à Edmonton pour s’initier à quatre sports collectifs. Ils ont ainsi pu côtoyer des sportifs de haut niveau, appartenant aux clubs phares d'Edmonton, les Elks, les Stingers, les Riverhawks et les Huskies.

En l’espace d’une journée, les jeunes se sont familiarisés avec le football, le soccer, le baseball et le basketball. Âgés de 8 à 12 ans, ils ont participé à cet événement grâce à la contribution de l’organisme KidSport qui vient en aide aux familles qui ont besoin d'une aide financière pour inscrire leurs enfants aux activités sportives.

Afin d'encadrer le nombre important d'enfants participants, Bhavnish Bilimoria aide KidSport comme bénévole. Nous voulons aider les familles et les leurs enfants à briser les barrières financières pour accéder à différents sports. C'est une journée fantastique pour les enfants et leur famille , affirme-t-il.

Sauter des obstacles, dribbler, courir des distances et marquer des buts étaient au menu de différents ateliers d’apprentissage. Les jeunes athlètes ont eu l’occasion d'apprendre les ficelles des sports de compétition et d'écouter les conseils des joueurs et des coachs de haut niveau.

Des entraîneurs expérimentés

Roman Iwuc veut transmettre aux enfants ses connaissances et son expérience en tant que joueur des Huskies d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Ancien joueur des Huskies, Roman Iwuc se souvient de sa participation à un pareil événement alors qu’il était jeune joueur. Il dit vouloir transmettre à son tour ses connaissances et son expérience en tant que joueur.

C'est un événement spécial pour les jeunes , explique-t-il. Quand j'étais jeune, je me souviens d’avoir participé à un événement comme celui-là et je sais combien de temps ça prend pour les enfants pour apprendre et se conformer à nos objectifs d’enseignement , explique Roman Iwuc.

« Nous voulons apprendre aux enfants les principes du sport, comme le fair-play, la persévérance et le respect. Et pour moi, ça me donne un grand sourire, de voir les enfants s'amuser » — Une citation de Roman Iwuc, ancien joueur et entraîneur, Huskies football club

Randy Spencer espère aider à sensibiliser au sport et à former la prochaine génération de champions. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Former la prochaine génération d'athlètes est ce qui anime Randy Spencer, lui aussi entraîneur des Huskies, et qui a aussi joué dans le passé pour les Alouettes de Montréal.

Durant cette journée, nous avons la possibilité d'apprendre aux enfants non seulement le football, mais aussi l’amour du sport , explique Randy Spencer. J'aime travailler avec les enfants parce qu'ils sont tellement excités et ont un tel plaisir de jouer, je vois en eux de futurs champions .

De grandes ambitions en perspective

Le potentiel et l'ambition des enfants participants, comme Aniyer Aben, ont impressionné les encadreurs. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Âgée à peine de 9 ans, Aniyer Abena rêve déjà d’une grande carrière sportive, quand je vais grandir, je veux participer aux Jeux olympiques pour honorer le Canada et ma famille , explique-t-elle.

Aniyer Abena apprend vite, encouragée par l'entraîneur de soccer qui la supervise. Ce dernier croit qu'elle a un grand potentiel à exploiter dans un club qui lui offrira les moyens de s'émanciper.

Implication des parents

Une centaine de parents étaient présents pour l’occasion. Parmi eux, Jon Buck, a accompagné ses deux enfants, Thomas et Hannah, pour leur apprendre l'importance de s'impliquer avec d'autres enfants de leur âge et nourrir leur esprit d’équipe.

« Je pense que c'est une très bonne chose que des groupes comme KidSport aident à mettre en place ce programme pour les familles qui n'ont pas les ressources financières pour participer à divers sports que leurs enfants aimeraient faire. » — Une citation de Jon Buck, parent d’enfants participants

Il pense également que cet événement permet de faire quelque chose de sain pour leur esprit et leur corps au lieu de passer tout leur temps devant des écrans de tablette ou de télévision.