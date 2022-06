Des démissions d’infirmières à répétition qui pèsent lourd sur le réseau de la santé

Cette réalité se vérifie partout dans la grande région de Québec et en Chaudière-Appalaches. Depuis le début de l’année - qui n’est pas terminée -, 526 infirmières en poste au CHU de Québec ont démissionné. Elles étaient 478 en 2021 et 417 en 2020.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches rapporte 310 départs pour la période 2021-2022, alors qu’il y en avait eu 240 en 2020-2021 et 213 en 2019-2020.

Les embauches ne parviennent pas à compenser cette fuite de main-d'œuvre. Résultat, il manque 800 infirmières au CHU de Québec et 700 au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les gens n’en peuvent tout simplement plus , alerte Patricia Pouliot, la co-présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches.

Les primes du gouvernement ont eu peu d'effet

Le gouvernement a bien tenté de convaincre les professionnelles de la santé de rester dans le public ou d’y venir, en accordant des primes. Hélène Gravel, la présidente de l’Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec, juge que l’initiative n’a pas eu l’effet escompté.

On n'a vu aucune différence. À notre avis, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de qualité de vie.

Brigitte Martel, la directrice des soins infirmiers au CHU de Québec, abonde dans le même sens. Il y a beaucoup d'offres de travail. Les infirmières font des choix pour leur vie personnelle.

Parce que le manque d’employés est criant dans les hôpitaux, le recours à des agences de placement augmente.

En 2019-2020, la proportion des heures travaillées par le personnel infirmier provenant d’agences au sein du CIUSSS de la Capitale-Nationale était de 1,15 %. En 2021-2022, elle a atteint les 4,24 %.

Tandis que la saison estivale s’annonce, Patricia Pouliot craint le pire.

On est rendu, je pense, et je n'aime pas tenir ce discours, à devoir couper des services. (...) La ligne est mince avant que les gens disent on lâche tout, on abandonne.

D'après les informations de Camille Carpentier